家族生意，一般上是父亲带儿子入行。但在王家，是儿子把父亲引进自己的公司。

王孝鹤（33岁）2016年创立了自己的室内设计公司。随着业务上轨，他发现，要在品质上把好关，与其把装修工作外包，不如拥有自己的装修团队。

“商业工程的时间有限，有时得24小时赶工，把产品做出来，同时密切地留意质量。如果外包给第三方，回复时间更慢，质量也不在控制范围内。”

要找人为质量把关，王孝鹤心中有个不二人选——父亲王文华（60岁）。

王文华在装修行业有着丰富的经验。他15岁起就在这一行打拼，从学徒做起，后来还开了家私木厂。王孝鹤知道，父亲的经验和对工作的投入，都让他放心。

然而，对于请父亲“出山”，王孝鹤当时有些却步。“一开始我不肯定他会不会答应过来帮忙，因为他已经退休了。出乎意料，我问他时，他毫不犹豫就答应了。”

王文华去年底加入儿子的公司，负责项目协调和营运监督。对于加入儿子的公司，他说他只是一心想帮忙，希望能传授经验，在有能力的时候协助儿子。

“我很开心，因为我儿子是在成立公司多年后，因为要扩展才叫我帮忙。他的成绩我们都看得到，一路走来不容易，员工比我当年还多。我非常欣慰。”

父子一同拼业务，关系也变得更亲密。王孝鹤说，父子一起吃饭、一起外出的时间更多了，也更多话聊。

虽然公司主要由王孝鹤和父亲打理，但他认为在家族生意里也必须给予员工信任，在员工达到一定的能力后，让他们有更多发挥空间，协助扩展业务。

“如果只依靠家庭成员，就永远不会成功。在公司里，团队成员也是你的家人。”