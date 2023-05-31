一起想点子 共创《小小拇指》生日会

参加朋友的生日会，你也一起出主意、构想庆祝内容，是不是会更有参与感、更难忘？

学前儿童刊物《小小拇指》为庆祝创刊10周年，将在6月至8月的巡回展上，举办多场免费的华语讲故事活动。这次讲故事活动的最大特色是将以参与式剧场的形式，带领孩童和家长一同参加“小拇指的生日会”。这种形式鼓励参与者积极发挥创意、贡献点子，每个人都是故事的创建者，参与越多，融入感就越强。

主讲者符妙娟（39岁，戏剧工作者）与同伴林慈暄（协助执行）用了一个月的时间，构思故事脚本和互动方式。故事带领小朋友回顾10年来《小小拇指》的重要内容，比如认识新加坡、各种新鲜趣闻，以及朗朗上口的本土儿歌，过程中会穿插各种想法交流和亲自动手的环节。

符妙娟之所以采用共创的形式，是因为认为庆祝生日是一种共同的经验，邀请大朋友和小朋友一起构想故事情节，为小拇指庆祝生日，更容易产生共鸣。

她说：“我们多数时候以背书的方式学习华语。但是语言是活的，希望能通过这种沉浸式的体验，让孩子感受语言的趣味性，和华语拉近关系。”



由于需要参与者临场配合作出回应和动手参与，符妙娟已经预料到在进行的过程中，或许会有一些混乱和不确定性，但她说这些经历对孩子来说都是独一无二的体验。

“庆生”巡回展6月4日开幕

“庆生”巡回展将于星期天（6月4日）在宏茂桥公共图书馆正式开幕，展览将在7月和8月陆续在裕廊和榜鹅区域图书馆举行。展览设有互动体验式活动，让孩童沉浸在庆祝会氛围的当儿，也通过动画视频和多媒体游戏，了解《小小拇指》刊物内各个人物的性格和故事。



除了讲故事活动，巡回展也将在特定的周末举办亲子工作坊，还有小读者熟悉的“拇指家族”成员，如小拇指和妞妞等，另设有巨型蛋糕模型，孩童能在里头嬉戏，发掘各种趣味小活动，乐学华文。



想了解更多巡回展活动详情和报名参加工作坊，可浏览https://event.sph.com.sg/TULJ-10。

《小小拇指》10周年庆祝会

日期：6月4日至25日

地点：宏茂桥公共图书馆

日期：7月3日至30日

地点：裕廊区域图书馆

日期：8月5日至25日

地点：榜鹅区域图书馆