总统鼓励民众当义工打造关爱社会

发挥互助精神，建设更温馨的社会。配合国家庆生，国庆庆典筹委会开展志愿服务运动，鼓励民众加入义工行列，帮助有需要的群体。

哈莉玛总统星期三（5月31日）下午在蔡厝港民众俱乐部为这项名为#GiveAsOneSG的运动主持推介。国庆庆典筹委会将与关爱新加坡义工综合中心合作，推广志愿服务。这是哈莉玛在星期一（29日）宣布不寻求连任总统后的首个公开活动，她上午也走访一家社会服务机构。

哈莉玛致辞时说，志愿服务是国家建设的一部分，也是社会契约的重要一环。“志愿服务不只是我们闲暇时做的事，它反映了我们想成为怎样的人，要新加坡成为怎样的社会……志愿工作把人们凝聚在一起，加强团结。我们有塑造新社会契约的集体责任，打造一个彼此关爱的社会。”

她指出，人们参与志愿工作时，接触不同生活背景的人，认识社会的多元，理解个人在社会扮演的重要角色。我国通过各种计划如“总统挑战”义工行动，鼓励人们回馈社会。要建立一个更强的社会网络，这方面的工作不能松懈。

动员逾6万义工帮助43万人

首个关爱新加坡义工综合中心自2018年推出后，已扩大到全岛24个市镇。哈莉玛说，义工综合中心为人民提供义务工作的机会，让志同道合的机构协作，把援助触角伸得更远。关爱新加坡已动员超过6万4000名义工，帮助43万多名受惠者。由飞跃社区服务管理的武吉巴督、蔡厝港和后港关爱新加坡义工综合中心也推出计划，积极招募义工，协助年长者等弱势群体。

新加坡今年庆祝独立58年，庆典主题《齐心向前进》（Onward as One），旨在勉励新加坡人，无论前路遇到任何挑战，都能充满信心地共同迈进，齐心为我国的未来努力。

哈莉玛为此鼓励民众向有需要的人伸出援手，并指出行善不分大小，人们在参与志愿工作的过程中也将有所收获。

她也点出南山小学家长支援组如何动员义工，为蔡厝港区有需要的年长居民清理及粉刷屋子。自去年3月开始，约130名家长与孩子已参与活动。

南山小学家长支援组副主席张莉民（43岁，家庭主妇）受访时说，小组向来会主办志愿活动，通过关爱新加坡义工综合中心的联系，获知区内居民需要协助。他们刚开始是上门为这些租赁组屋居民打扫屋子，后来得知一些居民希望能粉刷屋子，就召集义工为他们服务。今年，他们也在一家老人院举办嘉年华。

飞跃社区服务合作伙伴与义工管理组长梁加佳指出，团队将通过SG Cares和Giving.sg平台宣传志愿工作，希望鼓励更多人参与，尤其是年轻人。一些市镇有较多年长者，义工的工作可包括接送年长者复诊、担任友伴等。

超过100名受惠者和义工出席星期三的活动，哈莉玛之后也逐桌和出席者打招呼并合照。她也参与PledgeSG活动，写下对新加坡的誓言：我承诺尽我的一分力，建设一个能赋予人们力量，提升社群的社会。

支持#GiveAsOneSG运动，公众可有以下途径：

通过SG Cares应用或网站Giving.sg报名成为义工。

参加新加坡红十字会的捐血运动。

通过GoodHood.SG应用，参与邻里的志愿工作。

筹委会接下来也将推出#UniteAsOneSG运动，主办线上与实体活动，包括：

利用ActiveSG的GameOn Nila! 游戏功能，鼓励民众到不同文化景点探索“打卡”，完成挑战。

通过Roblox应用虚拟体验与红狮队跳伞、驾驶军车等。

更多详情会陆续通过国庆社交媒体页面发布。