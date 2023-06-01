新航与制造商洽谈 采用可持续航空燃料减排

新航正在同可持续航空燃料制造商洽谈采用较环保燃料的事宜，同时继续更新机队，尽力减少碳排放。

新航集团总裁吴俊鹏星期二（5月30日）接受媒体的访问时说，新航承诺在2050年达到净零碳排放，要做到这一点，采用可持续航空燃料（Sustainable Aviation Fuel，简称SAF）是方案之一，但在现阶段，这种燃料仍然有很多待解决的问题。

这包括原料的供应，以及相关方是否接受SAF原料。

吴俊鹏说，目前没有明确的途径去评估全球SAF产量是否足以应付整个航空业的需求。这是航空公司没有办法单独解决的问题，须和SAF制造商和政府合作，政府或得提供奖励去推动SAF生产。

可持续航空燃料不便宜

他也提到，SAF不便宜，比传统飞机燃油贵三倍到五倍。这是政府和整个航空生态系统，包括原始设备制造商须要合作设法解决的。

吴俊鹏认为，对任何航空公司而言，目前最有效减少碳排放的方式是采用最新科技的飞机。在新航，最新一代飞机的燃油排放会比上一代少25％。例如，新航的空客A350运输机的燃油排放比波音747-400F少40％。

他指出，购买新飞机是个巨大的投资，并非易事。一般上，飞机使用久一点，折旧成本会低一些，这也是为何一些航空公司会继续使用较旧的飞机。但新航相信，新飞机会为乘客带来更好的体验，且更重要的是，为减排做出有形和直接的贡献。