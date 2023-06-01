芽笼榴梿一条街 名种榴梿大平卖

两元一个、10元三个！名种榴梿降价出售，芽笼一条街五个榴梿摊“大平卖”，受访摊贩指马来西亚榴梿老树和新树都开花，供应量充足，才便宜甩卖。

根据脸书网页“Singapore Atrium Sale”，贴文收集了沈氏道各个榴梿店家的价格，如“Metro Trading”的红肉仔榴梿10元三个、小榴梿两元一个；“旺德福”的D13、D24卖10元三个、红虾卖五元一个；“Ah Huang 24 Durian”和“Deluxe Durian”的D13、D24也是卖10元三个。

记者星期四（6月1日）早上走访沈氏道77号的Durian Culture，他们的名种榴梿同样卖10元三个，大个的名种榴梿则卖10元到15元。

助手林先生（44岁）告诉《新明日报》，现在已经进入榴梿季节，因为供应量充足，价格相当不错，才能便宜开卖。

据供应商跟他说，今年的榴梿季节会持续较长时间。

另一家沈氏道的“旺德福”榴梿店负责人黄先生（60岁）也指出，马国的老树、新树全都开花结果，供应量充足下，才有办法便宜卖榴梿。

“这期间不时会有本地人或是客工来吃榴梿，相信会带旺整条街的生意。”

完整报道，请翻阅2023年6月1日的《新明日报》。