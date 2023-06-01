美世界中心“募捐党”出没 纠缠公众捐10元

美世界出现“募捐党”，年轻男子被指纠缠商场和超市顾客，要顾客最少捐款10元，惹得顾客东西也不买就离开了。

脸书专页Complaint Singapore日前有网友贴出一段视频，指自己在星期天（5月28日）上午到武吉知马美世界中心（Beauty World Centre）的巨人超市采买时，目击一名顾客被疑似“募捐党”的年轻人骚扰。

他指当时顾客正在挑选物品，突然有拿着纸卡的男子上前拦下顾客，声称是在筹款。顾客拒绝后，男子继续纠缠，顾客心生不悦就离开了。期间顾客也向募款的男子比划手势，叫对方离开。

记者星期三（31日）走访，多名附近商家透露，这群由四五名年轻男子组成的“募捐党”，在美世界中心已出没至少两年，大部分时候都在商场门口向民众募捐。

售卖杂货的陈女士（63岁）说，这些男子都很年轻，年约二三十岁，他们大多在商场外行动，偶尔会试图混入超市寻找“目标”。

“我曾被拦下，印象中要我们捐款最少10元，后来知道我们是商家后就不再来问，只找顾客募捐。”

另一名不愿透露姓名的商家则说，他们主要是对上了年纪的阿叔阿嫂下手。

“当公众拒绝后，他们会继续纠缠进而说服，我就看过不少公众捐钱。”

尤其在射靶场自然公园去年11月开幕后，美世界中心每逢周末人山人海，相信“募捐党”看中周末人潮，更常出现。

商家蔡先生（66岁）表示，不清楚这群人是否真的在募捐，不过有公众看见他们就避而远之，宁愿绕道走。

完整报道，请翻阅2023年6月1日的《新明日报》。