车窗超大美景尽收 南北东西线新列车星期天启用

从星期天（6月4日）起，公众乘搭南北与东西地铁线时可能搭上全新的列车，透过更宽敞的全景窗户欣赏沿途风光。

陆路交通管理局添置的16列新列车星期天起陆续投入服务，替换南北与东西地铁线的旧列车。当局完成测试后，每月将有大约两列投入服务，取代这两条地铁线现有的六车厢列车。这些老旧列车最早的从1987年起运行至今。

陆交局在2018年和2020年分别斥资12亿元和近3.38亿元，向法国交通运输制造商阿尔斯通（Alstom）购置了66列和40列新列车。

交通部长易华仁星期四（1日）到大士地铁车厂为首批交付的新列车主持揭幕仪式。他告诉媒体，所有106列新列车将在未来三年逐步投入运作，到了2026年底，南北与东西地铁线的第一代至第三代列车将完全替换。

这批新列车有2.4米长的全景窗，比第一代列车1.1米长的车窗大了至少一倍，可让乘客有更广阔的视野，优化旅途体验。

车厢空间更大 婴儿车和轮椅更畅行

新列车虽没有全站位车厢，但车厢空间更大，方便推婴儿推车或坐轮椅的乘客移动。车厢也设有面积更小但符合人体工程学的靠背供站立乘客使用，让车厢可以容纳更多人。

新列车也同汤申—东海岸地铁线的列车相似，每扇门上方和座位中央装置液晶显示屏，方便乘客查看路线与站点信息。

为了确保列车运作更可靠和减少维修成本，新列车配备自动检测系统，可在每日开始服务前，自动检查列车是否有异状。陆交局指出，列车日后还将配备监测功能，以预测故障风险，提前解决问题。

大约10名“陆路交通之友”通过报名，获得优先参观新列车的机会。李义豪（38岁，信息技术顾问）和七岁儿子李恺翔是其中两人。

李义豪每周至少乘搭地铁三四次。他的体验是在繁忙时段，地铁通常没有座位，他得长时间站立，以致背部不适。他参观新车厢后说，新设计的靠背可缓解久站不适的情况。

他受访时也说：“我儿子平均每周乘坐地铁一次，他特别喜欢在列车过高架桥时眺望窗外，新列车的全景窗可以给他带来更开阔的视野。”

为东北线和环线购置29列新列车

陆交局也为东北线和环线分别购置了六列和23列新列车。当局说，这是为了让东北线延长线和环线第六阶段延长线投入运作后，可应对更大的乘客量。

至于将报废的旧车厢，陆交局将与教育机构和非营利组织合作，把它们升级再造。当局也呼吁社区伙伴，在第一代南北与东西地铁线列车报废后，回收旧车厢或个别部件，赋予它们新生命。

有意利用报废列车的车厢或部件者，可发送电邮至LTA_Train_Repurpose@lta.gov.sg了解详情。