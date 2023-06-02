迎报庆展百年光华 撷珍回顾狮城美术

配合100周年报庆，《联合早报》携手新加坡秋斋藏画，以及新加坡华族文化中心主办“狮城美术•百年光华”特展，集中呈献新加坡第一代到当代知名画家的170幅画作，展示我国美术史上的百年华彩。

人力部兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期四（6月1日）应邀为“狮城美术•百年光华”主持开幕，同时也为两部画册主持发布仪式。

其中一本是由新报业媒体焦点出版推出的精美画册《雅意：新加坡华文报藏书画撷珍》。

《联合早报》总编辑吴新迪致辞时说，《联合早报》在1983年由创刊于1923年的《南洋商报》和1929年发刊的《星洲日报》合并而成立。除了历史的传承，早报也从南洋星洲两报承继了不少文化遗产，当中就包括了珍贵的画作收藏。

新报业媒体华文媒体集团从多年来《联合早报》《联合晚报》《新明日报》所获赠和继承的200多件书画藏作中，甄选60几位艺术家的近90件作品，汇集成书。这些藏品多为艺术家所赠，部分是报社为公益活动而购买。

吴新迪说：“这些作品除了反映了报社报人与艺术家紧密的关系，绵绵的情谊，更是体现了华文报在推动本地华族文化艺术，促进新加坡海内外艺术交流所扮演的积极角色。”

画册收录评析的新加坡画作有43幅、海外作品有46幅，以水墨居多，包括书法、水彩画、油画和一件陶塑。华文媒体集团特邀百岁书画家林子平为这本画册题字《雅意》。

由新报业媒体焦点出版推出的精美画册《雅意：新加坡华文报藏书画撷珍》汇集60几位海内外艺术家的近90件作品。（陈渊庄摄）

“狮城美术•百年光华”特展展示的作品中，有21幅来自华文媒体集团的收藏，包括先驱画家陈文希、陈宗瑞和刘抗，以及书法家潘受所赠的画作，让公众从另一个侧面了解报业历史。

其中一幅以热带水果为题材的《文化尖兵》水墨画，是刘抗1988年为《新明日报》创刊21周年致以祝贺时所赠。

刘抗的儿子、城市规划师刘太格受访时说：“在这样盛大的展览看到父亲的画，我非常感动……父亲一般画得比较多的是油画、粉画，水墨画是比较少画的……不过，即使是水墨画，内容题材和传统中国水墨画不一样，比如他采用的水果题材，反映的是南洋画派，色彩比较鲜艳。”

特展展出的其余作品选自新加坡秋斋藏画的珍藏。

在特展开幕式上发布的另一本画册是秋斋出版的《狮城美术•百年光华——新加坡秋斋藏狮城美术》画册。

《狮城美术•百年光华——新加坡秋斋藏狮城美术》画册，由新加坡秋斋藏画出版。（陈渊庄摄）

这本画册整理和记录了过去100年来80位本土书画家的208件精彩作品。这也是秋斋首次推出以新加坡美术为主轴的藏品册，涵盖了先驱画家、第二代及第三代画家的代表画作。

特展从6月2日至7月16日每天上午10时至下午6时开放，地点是华族文化中心7楼礼堂，入场免费。