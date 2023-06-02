鱼尾狮雕像现身海外 旅游局：会斟酌处理

鱼尾狮是新加坡地标，但现在也在海外出现。新加坡旅游局说会斟酌处理，前提是海外鱼尾狮要以正确的形式和精神展示。

根据社交媒体转载的照片，中国安徽网友今年5月发表照片，称自己放假无法到新加坡旅游，不过却在安徽滁州一座公园内发现鱼尾狮雕像。也有网友说，在四川成都发现至少六座鱼尾狮雕像，这些雕像的设计各不相同。

鱼尾狮是新加坡旅游局注册的商标，各方使用前须获旅游局书面批准。新加坡全岛经批准的鱼尾狮共有七座，分布于滨海湾、宏茂桥、乌节路旅游局总部，以及在圣淘沙那座雕像已经拆除。

新加坡旅游局合规与企业服务署长郑俊玫受询时说：“我们知道海外有鱼尾狮雕像， 新加坡旅游局会行使酌处权，处理境外人士使用鱼尾狮标志，尤其是对正确的表现形式和精神展示的要求。商家想要使用鱼尾狮标志，可以联系新加坡旅游局。”

鱼尾狮造型出自新加坡范克里夫水族馆（Van Kleef Aquarium，已拆除）馆长布仑（Fraser Brunner），他在1963年为旅游局设计。

至今，获旅游局授权的境外鱼尾狮有两座，一座在日本北海道函馆市，著名企业家柳泽胜生前致力推动新日交流，他在1989年获我国授权在函馆建设海外第一座鱼尾狮。另外一座在日本千叶县南房市植物园里，它是该植物园与新加坡植物园结为姐妹园的信物。