信众卫塞节共祈福 三步一拜礼敬佛陀

为庆祝卫塞节，约1500名信众参加三步一拜仪式，纪念佛祖诞生、成道、涅槃，齐心祈求国泰民安。

竹林寺在星期五（6月2日）卫塞节当天傍晚6时至晚上10时，于武吉甘柏体育场举办三步一拜活动。

约1500名信众点燃灯芯，在夜幕渐渐降临的星星烛火中，完成了两个多小时的三步一拜仪式。他们绕着体育场，每走三步就向佛祖叩头跪拜、诵经，如此往复。

内政部长兼律政部长尚穆根出席活动，在首席法务法师戒如法师的陪同下，参与浴佛与礼佛。他在放飞象征和平、自由与慈悲的气球以启动活动后，捧着莲花灯绕场一圈。

尚穆根：仪式助人净化心灵反思自我

尚穆根致辞时说，三步一拜仪式能够帮助人们净化心灵、反思自我，在忏悔过失的同时，渴望精神上的进步。

“这是一个漫长的仪式，即使对年轻力壮的人来说也并不容易，今天有许多年长者参与其中，这证明了他们信仰的力量。”

据记者观察，有不少信众提前到场，其中包括不少带着年幼孩子的父母，也有坐在轮椅上的行动不便者。

准备上大学的梁慧敏（19岁）与姐姐和好友三人是第一次参加三步一拜。她受访时说：“受到父母的影响，我们一家都是佛教徒，但是之前没有来过这么大型的仪式现场，能和大家一起自省，是很特别的体验。”

黄娥珍（65岁，退休人士）和好友陈玉枝（80岁，退休人士）结伴而来。黄娥珍说：“除了疫情期间，我每年都会参加这个活动，它不仅是为了纪念佛祖释迦牟尼，还为众生祈福，希望国泰民安、世界和平。”

对于清洁工江莲花（66岁）来说，三个多小时的活动，路程看起来虽很长，但是过程中能让人忘却烦忧。“而且我的名字仿佛和佛家有缘分，心诚则灵、心存善念很重要。”