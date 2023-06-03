新澳强化绿色经济合作和供应链韧性

新加坡和澳大利亚为合作强化绿色经济和供应链韧性推出多项新计划，包括为“绿色联合创新计划” 注入1800万元设立基金，以资助两国中小企业在绿色产品与服务领域的创新发展。这是我国第一次签署以可持续发展为主旨的双边联合创新计划。

首次以澳洲总理身份来访的阿尔巴尼斯星期五（6月2日），在总统府同代总理兼财政部长黄循财出席了第八届新澳领袖级会议。

李显龙总理去年10月到澳洲首都堪培拉出席第七届新澳领袖级会议，同阿尔巴尼斯签署了全球首份绿色经济协定。两国在本届会议宣布了该协定下将落实的具体项目。

这些项目包括新推出的“绿色联合创新计划”（Go-Green Co-Innovation Programme，简称GGCIP）。澳洲外交与贸易部和新加坡企业发展局将共同拨款2000万澳元（约1778万新元）设立基金，以资助两国中小企业在未来四年内开展联合创新项目，并在绿色增长领域中探求合作机会。

这些领域包括可再生与清洁能源、可持续农业企业与食品、建筑环境与基础设施、废物管理与循环经济，以及环境监测、分析与评估。两国机构也将促进商业配对，并帮助企业寻找潜在的合作领域，更多有关细节将于今年第四季公布。

两国也宣布了另两项绿色计划，即在2025年底前建立新加坡—澳大利亚绿色与数码航运走廊，帮助两国港口和航运业去碳化和数码化，以及为亚洲气候解决方案设计津贴计划注入资金，支持混合金融解决方案的设计和推出。

在加强两国供应链韧性的方面，两国总理在上一届会议同意制定双边“粮食协定”（Food Pact）框架，以促进农业食品贸易的双向流动。目前，两国已敲定协定的指导原则和工作计划，为接下来的合作确定方向。有关工作计划涉及的潜在合作领域包括认可检测系统、食品转运、动物疾病分类，以及新型食品的监管。

黄循财：新澳目标一致 望拥有一个更绿色和清洁的未来

黄循财在过后的联合记者会上答复媒体询问时说，新澳两国目标一致，都希望拥有一个更绿色和清洁的未来，实现净零排放，并且建立更具韧性的供应链，尤其是在食品和能源等关键领域。

此外，两国于2016年成立的澳洲—新加坡艺术组织（Australia-Singapore Arts Group，简称ASAG）将延长多一届至2025年。这个组织是为了提供战略与专业指引，以促进两地艺术家和文化机构之间的接触、交流与伙伴关系，同时发展协作能力。

黄循财说，新澳2015年签署的全面战略伙伴关系取得重大进展，如今已经完成了超过110个项目。他肯定，两国有着坚定和持久的密切伙伴关系，全面战略伙伴关系即将在2025年迈入第10个年头，现在是选定具战略意义、雄心勃勃的合作新领域的好时机。

由于李显龙总理的冠病检测再次呈阳，因此由黄循财以代总理身份接待阿尔巴尼斯。

阿尔巴尼斯星期五早上出席了在总统府举行的欢迎仪式和胡姬花命名仪式，并同哈莉玛总统会晤。在新澳领袖级会议后，黄循财也为阿尔巴尼斯设午宴。