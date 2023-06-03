澳洲强烈支持 通过对话缓和中美关系

魏瑜嶙

更新 /
更新 / 2023年6月3日 7:16 AM
发布 /
发布 / 2023年6月3日 1:16 AM
澳洲总理阿尔巴尼斯表示强烈支持美国拜登政府同中国政府建立可靠且开放的沟通渠道。“若没有对话这个压力阀，双方只会将彼此往最坏的方面想。要是决策者没有办法拿起电话，来寻求澄清或提供一些背景说明，那假设演变成无法挽回的行动和反应的风险就大大提高了。”（法新社）
澳洲总理阿尔巴尼斯表示强烈支持美国拜登政府同中国政府建立可靠且开放的沟通渠道。“若没有对话这个压力阀，双方只会将彼此往最坏的方面想。要是决策者没有办法拿起电话，来寻求澄清或提供一些背景说明，那假设演变成无法挽回的行动和反应的风险就大大提高了。”（法新社）

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对话是避免纠纷升级的第一道与最根本性的防护栏，澳大利亚总理阿尔巴尼斯认为，冰封的外交关系导致的沉默，只会衍生出猜忌，让国与国之间往最坏的方向设想对方。

阿尔巴尼斯星期五（6月2日）为第20届香格里拉对话发表主旨演讲时，表示强烈支持美国拜登政府同中国政府建立可靠且开放的沟通渠道。

“若没有对话这个压力阀，双方只会将彼此往最坏的方面想。要是决策者没有办法拿起电话，来寻求澄清或提供一些背景说明，那假设演变成无法挽回的行动和反应的风险就大大提高了。”

他指出，无论是在台湾海峡或是其他地方，沟通破裂造成的后果将不只影响大国或直接冲突方，而是会殃及全球；因此，身为这个区域的领袖和人民，大家必须尽一切努力，支持建设起这个第一道和最根本的防护栏。

中美的紧张关系持续升温，中国本星期一拒绝了美方提出让两国防长在香会场边会晤的建议。在星期五的开幕晚宴上，中国防长李尚福和美国防长奥斯汀同桌，两人在宴会开始前握了手。

释放寻求改善中澳关系信号

除了在中美之间，阿尔巴尼斯也主张通过对话来维护澳洲与中国的关系稳定。他在约半小时的演讲中，释放了寻求改善中澳关系的信号。

他坦言，澳洲并非天真地不知道对话过程的局限，也清楚两国的政府体制、价值观和世界观存在根本的差距，但原则是，无论是什么问题，无论双方同意与否，能够直接处理总是较好与较有效。

阿尔巴尼斯表示，澳洲强烈呼吁取消两国之间的任何贸易壁垒，以达到双赢局面，并赞扬中国非凡的经济转型不仅让国内人民受益，也造福了整个区域。

至于对话的方式，阿尔巴尼斯认为，双边对话固然重要，但是当双边关系紧张时，双方有时只会在会谈中讨论要避开哪些课题，或是因为只想着如何解决单一课题，而从狭隘的视角看待对话。多边、区域和国际论坛则可以提供新视角，从更广的背景看待问题。

“多边论坛也提醒我们，只要大家合作，从可持续发展到全球转向清洁能源，我们都能够捉住机会。”

规则应公平且被认定公平 能运作且被认定能运作

谈到多边主义，阿尔巴尼斯打比喻地说，在设立防护栏避免“撞车”的同时，各国也应该设定一套适用于所有公路的交通规则。

这些规则不应该只是一套原则或理念，而应该能够因应不可预见的挑战，同时应“公平且被认定公平，能运作且被认定能运作”。

防护栏还必须维护所有国家，而不只是大国或话语权最大国家的主权，包括命运自决、行动自由和政策独立，并增进各国对领土完整、掌控本国资源的信心。

他警告，如果这样的机制崩坏，如果一个国家把自己想得太大而以为无须遵守规定，或自认是强国而可不受规则束缚，那就会动摇区域的战略稳定，以及削弱个别国家的主权。

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