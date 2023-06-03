澳洲强烈支持 通过对话缓和中美关系

对话是避免纠纷升级的第一道与最根本性的防护栏，澳大利亚总理阿尔巴尼斯认为，冰封的外交关系导致的沉默，只会衍生出猜忌，让国与国之间往最坏的方向设想对方。

阿尔巴尼斯星期五（6月2日）为第20届香格里拉对话发表主旨演讲时，表示强烈支持美国拜登政府同中国政府建立可靠且开放的沟通渠道。

“若没有对话这个压力阀，双方只会将彼此往最坏的方面想。要是决策者没有办法拿起电话，来寻求澄清或提供一些背景说明，那假设演变成无法挽回的行动和反应的风险就大大提高了。”

他指出，无论是在台湾海峡或是其他地方，沟通破裂造成的后果将不只影响大国或直接冲突方，而是会殃及全球；因此，身为这个区域的领袖和人民，大家必须尽一切努力，支持建设起这个第一道和最根本的防护栏。

中美的紧张关系持续升温，中国本星期一拒绝了美方提出让两国防长在香会场边会晤的建议。在星期五的开幕晚宴上，中国防长李尚福和美国防长奥斯汀同桌，两人在宴会开始前握了手。

释放寻求改善中澳关系信号

除了在中美之间，阿尔巴尼斯也主张通过对话来维护澳洲与中国的关系稳定。他在约半小时的演讲中，释放了寻求改善中澳关系的信号。

他坦言，澳洲并非天真地不知道对话过程的局限，也清楚两国的政府体制、价值观和世界观存在根本的差距，但原则是，无论是什么问题，无论双方同意与否，能够直接处理总是较好与较有效。

阿尔巴尼斯表示，澳洲强烈呼吁取消两国之间的任何贸易壁垒，以达到双赢局面，并赞扬中国非凡的经济转型不仅让国内人民受益，也造福了整个区域。

至于对话的方式，阿尔巴尼斯认为，双边对话固然重要，但是当双边关系紧张时，双方有时只会在会谈中讨论要避开哪些课题，或是因为只想着如何解决单一课题，而从狭隘的视角看待对话。多边、区域和国际论坛则可以提供新视角，从更广的背景看待问题。

“多边论坛也提醒我们，只要大家合作，从可持续发展到全球转向清洁能源，我们都能够捉住机会。”

规则应公平且被认定公平 能运作且被认定能运作

谈到多边主义，阿尔巴尼斯打比喻地说，在设立防护栏避免“撞车”的同时，各国也应该设定一套适用于所有公路的交通规则。

这些规则不应该只是一套原则或理念，而应该能够因应不可预见的挑战，同时应“公平且被认定公平，能运作且被认定能运作”。

防护栏还必须维护所有国家，而不只是大国或话语权最大国家的主权，包括命运自决、行动自由和政策独立，并增进各国对领土完整、掌控本国资源的信心。

他警告，如果这样的机制崩坏，如果一个国家把自己想得太大而以为无须遵守规定，或自认是强国而可不受规则束缚，那就会动摇区域的战略稳定，以及削弱个别国家的主权。