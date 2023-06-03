遛狗遭野猪攻击 男子脚缝20针

短短一个月内又发生一起野猪袭人事件！男居民在武吉班让正华公园遛狗，怎料被野猪攻击，左脚缝超过20针。

继女子在巴士站遭攻击后，最新一起野猪袭人事件发生在星期四（6月1日）晚上8时45分，一名40岁男子在正华公园遛狗时，不幸遭袭击，野猪咬伤他的左腿。

男子告诉时政网站《慈母舰》，之前曾在这一带看见野猪，但它们平常都会避开人，这次却是忽然出现，攻击性很强，直直朝他冲去。

攻击人后，野猪被男子的狗反击追着逃走，虽然负伤，男子原本还跟在狗后方跑，可是跑了二三十米就感到左腿越发沉重。

“我无法动弹，需要多次呼喊狗狗的名字，它才回来我的身旁。”

由于他就住在公园附近，妻子事后开车把他送往医院，他在星期五（2日）凌晨2时动刀，左腿伤口需要缝超过20针，目前留院观察，也拿四到六周的病假。

他说，幸好狗狗没事，自己虽然被咬伤，但身体还硬朗，也能够走动，若当时他的17个月大女儿在身旁，他无法想象会发生什么事。

这是近期第二起野猪伤人事件，5月1日晚上约11时50分，零售业店副经理杜尔加（34岁）在武吉班让万吉路第270座组屋前的巴士站转搭巴士时，遭一只野猪咬伤右小腿，前后动刀四次。

完整报道，请翻阅2023年6月03日的《新明日报》。