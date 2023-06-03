发廊老板搞促销 买榴梿送剪发

发廊老板开水果摊，为带动生意，搞促销推“买水果，送剪发”，附近榴梿摊贩无惧竞争激烈称：“他们买榴梿送剪发，我们买榴梿送榴梿。”

位于勿洛中心第211A座组屋楼下的发廊“One Salon”近日在店外挂上了“买水果，送剪发”的布条，只要购买至少20元的榴梿便可获得价值10元的免费剪发。原本发廊外的空地已在星期三（5月31日）摆满了榴梿。

老板秦志龙（49岁）受访表示，他的目的并不单是为了做生意，也希望可以降低公众的生活开支。

“现在通货膨胀很严重，我既然已经开了发廊，又卖榴梿，那结合两者就可以让公众即享受吃榴梿，同时还可以不花钱剪头发。”

他说，一天大概可以发100张礼券，顾客不需要马上使用，可以日后有空再过去剪发，并无任何期限。

记者发现，虽然“买水果，送剪发”吸引人，但是似乎附近其他两家老榴梿摊位人潮更多。

公众：好吃更重要

受访公众表示，虽然免费剪发有趣，但是榴梿口味更重要。

熊先生（70岁，退休人士）就说：“如果买榴梿，最重要的还是好不好吃，而不是免费可以得到什么。我还是会光顾我以前常去的摊位。”

梁先生（45岁，司机）则从发廊买了两个榴梿。

“我平时很喜欢吃榴梿，第一次遇到还会送剪发，等我头发再长一点就会去免费剪发。”

完整报道，请翻阅2023年6月3日的《新明日报》。