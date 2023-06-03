非法卖油 六违例者接销案罚款

执法机构取缔在重型车辆停车场和工业停车场非法卖油的行为，六起案件的违例者都已被令缴付销案罚款。

新加坡民防部队和市区重建局联合答复媒体询问时说，当局已在全岛各地，包括由市建局管理的重型车辆停车场，加强侦测非法分装和售卖车油的活动。

这包括增加巡逻次数，以及在重型车辆停车场设置告示牌，呼吁公众举报这类非法活动。

《联合早报》2023年3月报道，淡滨尼9道重型车辆停车场出现“流动添油站”，交易过程被拍下上载到互联网后引起热议。淡滨尼其他停车场和先驱工业区之后也传出类似情况。

当局并未透露这次接到罚款的违例者是个人还是公司，也没有透露具体罚款额。

今年5月，民防部队也向运输石油和易燃材料的注册公司发出通告，提醒业者在无执照场所提供添油是违法行为。

《联合早报》摄影记者星期六（6月3日）早上走访淡滨尼北3通道的重型车辆停车场，告示牌上清楚说明不准分装和售卖车油。现场也不见任何油槽车。

据社交媒体流传的画面，违例者早前曾企图改变手法，躲避当局的侦查。

脸书专页SG Road Vigilante今年4月底上载一张据称在杨厝港重型车辆停车场拍下的照片，显示一辆油槽车正在替其他车子添油，油槽车上遮了一层篷布，相信是作为掩护。稍早前在4月中，一段视频也显示违例者没有直接出动油槽车，而是改为使用罗厘运送的塑料容器供油。

在公共停车场等未获执照的地点储存或分装燃油，可构成火灾隐患，因此严格禁止。根据防火安全法令，被定罪者可被罚款最高1万元，或坐牢最长六个月，或两者兼施。

根据停车处法令，除非事先获当局批准，否则停车处只能停车，不能用作其他用途。罪成者可被罚款最高2000元，或坐牢最长三个月，或两者兼施。

知情者应拨打1800-280-0000（民防部队）或1800-338-6622（市建局）举报这类非法活动。