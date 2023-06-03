樟宜机场集团转亏为盈 客运量明年有望恢复疫前水平

全球熬过冠病疫情边境陆续重开后，带动航空业复苏。樟宜机场集团上个财政年转亏为盈，取得3300万元的净利。

根据樟宜机场集团星期四（6月1日）在新加坡交易所发布的业绩报告，集团2022年4月1日至2023年3月31日的财年总营收达18亿8300万元，比2021/22财年的9亿元多了一倍。

集团在2022/23财年中取得3300万元的净利，扭转2021/22财年的8亿3800万元净亏。

报告也提到，新加坡2022年4月放宽边境措施后，樟宜机场客运量稳健回升，截至今年3月，恢复至冠病疫情前约82％水平。

在2022/23财年中，樟宜机场的客运量同比增加七倍，达4260万人次；航班起降共25万7000趟次，同比增加一倍。星耀樟宜的客流量也随着国际旅游的复苏，增加超过一倍，几乎所有店面都成功租出。

集团上个财年的息税折摊前盈利（EBITDA）达7.51亿元，同比增加224％。营业开销上个财年达12亿元，同比增加42％。

集团继续利用科技 应对成本上涨

文告指出，随着商业活动增加，集团核心的运营、维修和人力成本也相应增加，能源价格在这一年也增加超过三倍，推高了电力成本。加上航空交通复苏，疫情相关的政府资助也逐步减少。集团会继续利用科技和创新方案，提高生产力和效率，应对成本上涨。

樟宜机场集团总裁李绍贤说，基于当前的增长势头，集团乐观认为客运量在2024年可恢复至疫前水平。不过在恢复常态之际，须注意新的阻力和障碍，包括飞机可用率和人们旅游行为的长期变化。

“基于这些原因，我们要保持警惕，继续聚焦可持续旅游，通过创新建设未来，铺平前进的道路。”

集团主席陈义辅提到，2022年是航空业和樟宜机场复苏的重要一年。随着新加坡和世界各地重开边境，全球旅游强烈回弹。集团为此做好准备，逐步恢复运作，应对客运量回升。第二搭客大厦北侧今年10月重开后，机场届时会有四个全面运作的搭客大厦。

截至4月1日 樟宜机场每周逾6000趟航班起降

截至4月1日，102家航空公司每周有超过6000趟航班在樟宜机场起降，飞往49个国家地区的145个城市。

今年第一季，樟宜机场迎来了澳门航空和飞萤航空公司；埃塞俄比亚航空重启了连接新加坡和亚的斯亚贝巴（Addis Ababa）的航班服务；酷航恢复飞往青岛；重庆航空、河北航空、广西北部湾航空和海南航空也重返樟宜机场。

春秋航空今年1月恢复了往返新加坡和上海的航线，每周有四趟航班。

春秋航空香港、澳门和新加坡营业部总经理张雯日前接受《联合早报》访问时透露，公司希望新加坡－上海航线可以在今年内恢复疫情前的频率，即每天一趟航班。

她说，中国2月6日才重启出境团队游，因此国内出境旅游还没恢复到疫前水平，最多只恢复约一半。“上海广州还好一些，但其他地方要办签证仍没有那么容易。团队签略好一些，自己办签证还是有点困难。”

问及中国出境旅游何时会全面复苏，张雯预计七八月暑假之后会慢慢回弹。“很多中国游客过冬时喜欢往南走，因此（旅客量）10月底以后会好起来。而且新加坡酒店各方面的供应都跟上了，价格不会因供应不足飞涨，这是很大的利好因素。”