落户狮城 外国富豪献爱心融入社会　

新加坡亲商可信、制度透明、社会稳定和谐，长久以来就是全球高端人士首选的居住地。近年越来越多高净值人士移居新加坡，这些想获得居留身份的外来人士应该扮演或正在扮演怎样的角色，对新加坡又做出什么贡献，是许多人好奇也关注的。本期实况报道访问两名来自中国和孟加拉、分别已在新加坡居住了30年和14年的高净值人士，了解他们如何在新加坡建立新家园，并为家园做出贡献。

从植物园开往乌节路的途中，私召车司机边开车边细数沿途看到的豪华车牌子：前面是Maserati（玛莎拉蒂）、Lamborghini（兰博基尼）和Bentley（宾利），左边有香槟色的Aston Martin（阿斯顿马丁）。突然他忍不住惊叹一声：“哗！还有Rolls Royce （劳斯莱斯） Phantom！应该都是外国人，现在很多。以前新加坡路上哪里这么容易看到粉红色的Maserati和金色的Rolls Royce？”

虽然无法证明豪车都是外国人拥有的，但私召车司机的直观印象和看法不算少数。 今年，高净值外国人涌到新加坡的情况，从急速高涨的豪宅租金、人满为患的国际学校，到突然冒起的高端私人会所都可看出。豪宅豪车富豪们买起来毫不手软，这些高调举动在小小的新加坡吹皱一池春水，泛起的涟漪使新加坡人已不再只是耳闻，也能感受到他们的存在和影响。

新加坡金融管理局数据显示，2021年流入新加坡的净资金达4480亿元，是自2008年开始有记录以来最高的。过去数年，在本地设立的家族办公室数大增；2020年底约有400个，在一年内几乎翻倍至2021年底的700个。为进一步抑制包括外国买家等因素造成的房价攀升，政府今年4月底推出的房地产降温措施明显针对外国买家，要求外国买家的额外买方印花税从原来的三成一下调高到六成。