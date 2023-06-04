台湾作家龙应台：带着醒觉的人 心中自有山林

台湾作家龙应台应《联合早报》首届城市阅读节之邀，星期六（6月3日）晚间在滨海艺术中心举行压轴讲座。在题为《当我走入山里》的讲座中，龙应台分享了她的两本著作，即《大武山下》和《走路》的写作思路，以及如何通过山居生活实践自己与大自然共处的理念。

只要有醒觉之心，心里就有一座山林，人生也会走得更好。

台湾作家龙应台时隔五年再次与新加坡读者见面，分享了她山居生活的点滴，也不忘提醒生活在城市中的本地读者，要保持好奇心，因为日常事物也会焕发新奇色彩。

龙应台应《联合早报》首届城市阅读节之邀，星期六（6月3日）晚间在滨海艺术中心举行压轴讲座。在题为《当我走入山里》的讲座中，龙应台分享了她的两本著作，即《大武山下》和《走路》的写作思路，以及如何通过山居生活实践自己与大自然共处的理念。

龙应台也是台湾前文化部长，2017年迁至屏东潮州镇开始乡居生活，2021年再迁至太平洋畔的台东都兰山中。她2020年出版的长篇小说《大武山下》，以及2022年的图文创作《走路》，都展现她在大自然中对自己生存状态的观察和感悟。

在约一小时的讲座中，龙应台以述说一个个故事的方式，讲述她与鸟兽鱼虫以及当地人的接触，实践她对人走入大山环境中，如何与大自然相处的想法。

例如，她曾在住家外发现一个虎头蜂窝，一时不知所措。后来邻居消灭了蜂窝，帮她解决了问题后，却令她陷入思索。

“我知道我是‘入侵者’，我砍了它们的树，烧了他们的草……我在它们的土地上盖了我的房子，当我偶尔碰到它们的时候，我把它们给杀了。我开始每天被这样的事情考验。”

有一回，住家外出现了眼镜蛇，当地人一般上如果发现毒蛇会立刻将它打死，免除后患，但她最终还是让家中一名看护把蛇带到远处池塘放生。

在与读者交流的环节，有人提问说，新加坡在保护自然环境方面是否可借鉴台湾的经验。龙应台回答说，要比较两地的环保意识，需要有相关的研究和数据。

她强调，她真正希望向本地读者传达的是，心中要有山林，而不在于身边一定要有大山。

“其实是带着醒觉的人，胸中自有丘壑……心灵有山是一件很重要的事情，可以让人生走得更好。”

龙应台也鼓励本地读者时刻保持好奇心，就能在平常事物中发现新奇，以及发现大自然令人敬畏之处。

超过1400人出席了这场在滨海艺术中心音乐厅举行的讲座。