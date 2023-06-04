黄永宏：中美防长都有意愿恢复原有对话机制

我国国防部长黄永宏医生透露，中国和美国防长个别与他谈话时，都表示有意愿恢复中美之间原有的对话机制，不过何时恢复，以及怎样才能有效地进行仍须由他们来决定。

黄永宏星期六（6月3日）在第20届香格里拉对话会举行的第二天，与29国防长和代表举行午餐圆桌会议， 并在之后接受国内外媒体访问。

被问到目前中美缺乏沟通的问题，黄永宏说，显然所有人都关注这件事。他引述美国防长奥斯汀在星期六上午的演讲中提到，朋友之间必须维持沟通的渠道，而在他看来对手之间更应该如此。因为当彼此陷入纠纷时，必须能拿起电话讨论如何让局势降温。

黄永宏再以俄乌战争为例说，即便是现在，外界仍能联络上俄罗斯防长，拨电话时另一头会有人接听，冷战时期也是如此。因此当中美没有这些渠道时，大家都感到担心。

黄永宏对中美防长恢复实体会晤抱有信心

不过，黄永宏仍对情况表达了些许乐观预期。他说：“我觉得虽然是出于一些原因，中美防长没有正式会晤，但事实是他们见面了，他们星期五（2日）坐在同一桌，星期六午餐也坐在对面。他们听到彼此说话，好好了解这个人，知道彼此的想法、倾向和性情，把这些信息加入各自的信息库，希望待终于接触时能派上用场。”

香会为两国防长提供了见面的宝贵平台，黄永宏因此对中美防长恢复实体会晤抱有信心。

星期五的开幕宴，奥斯汀和中国防长李尚福同坐贵宾桌，两人在晚宴开始前握了手；星期六的午餐圆桌会议，奥斯汀坐在黄永宏旁边，李尚福则坐在黄永宏正对面。

各国防长在午餐会议上讨论中美紧张关系对亚太区域的冲击、俄乌战争的影响，以及朝鲜半岛局势等课题。部长们重申，开诚布公的对话和维护以规则为基础的国际秩序至关重要，他们也同意建立信任、制定预防冲突的措施，以及保持通畅的沟通渠道是重要的。

在座的包括乌克兰防长雷兹尼科夫。

黄永宏：大家都有急迫感 各防长会尽力避免战争发生

针对俄乌战争，黄永宏说，乌克兰的情况使所有部长都了解到纠纷和战争的代价。大家都有一种真诚和急迫感，觉得“发生在乌克兰的事情绝不能发生在亚洲”。如同多位部长所说的，若欧洲和亚洲同时发生战争，那将是全球灾难。

他说：“不仅是他们采用的语言，还有他们说话时带着的信念……这让我坚信和乐观，各防长都知道战争的代价，并会竭尽所能地避免。”

黄永宏也谈到国际法的问题。他分析，每个国家都想要依据国际法，但是大家的诠释稍有不同，也正因这样，各国现在才会聚集在这里交流。

中国在本届香会开幕前，拒绝了中美防长在香会场边会晤的提议，让外界更是关注两国代表团在香会上的互动。

奥斯汀在星期六举行的首场全体大会上，批评中国拒绝对话，也就上个月底发生的军机拦截事件批评中国不专业。中方同日则举行媒体吹风会反驳奥斯汀的言论，斥美国没有为两军沟通创造条件。

中美如同去年一样，借由香会这个平台相互指责，但一般认为两国至今的措辞都不及去年强烈。多位与会防长和专家星期六也都异口同声地强调，各国必须建立信任、避免单方面行动，疾呼不要助长冷战时期的“铁幕”回归。