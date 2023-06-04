一杯冰水卖七角 咖啡店食客喊贵

咖啡店一杯冰水卖七角，茶乌冰和咖啡乌冰卖两元，但没冰的只卖一元一角，食客纷纷喊贵，也不解差价为何那么大。

有读者拨打热线申诉，位于友诺士弯第7座组屋的咖啡店，其售卖的茶水价格太贵。

读者陆先生（31岁，理财经理）告诉《新明日报》，星期四（6月1日）下午到该咖啡店要了一杯冰水，才发现冰水竟卖七角钱。

他说：“一些餐厅点冰水只要五角，还可以一直续杯，这家咖啡店你花七角只能买一杯，真的太贵了。”

记者后来上网搜寻这家咖啡店的资料，发现原来三周前已有顾客上网申诉，那里的茶乌冰卖两元。记者星期五（6月2日）走访咖啡店时，发现如他们所说，一杯冰水卖七角，茶乌冰卖两元。对于饮料价格，受访食客也纷纷喊贵。

公众指咖啡店的冰水卖7角，冰咖啡和冰奶茶则卖两元一角。

食客苏先生（70岁，退休）则说，平时喜欢跟朋友到处用餐。“很多咖啡店或小贩中心，豆花水也才卖六角。冰水七角太贵了。”

另外，也有食客指出，这家咖啡店的茶乌才卖一元一角，但茶乌冰却卖2元，不知为何加冰需多卖九角。

附近居民周先生（55岁，装修业）透露，两年前这里的茶乌冰才卖一元六角。“现在一下子涨价四角，真的是吓死人。在其他咖啡店点冷饮，加冰也才加三角到五角，差九角真的太多了。”

完整报道，请翻阅2023年6月4日的《新明日报》。