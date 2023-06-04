年长鱼贩跟上数码时代 儿女耐心教上网

鱼贩陈文福（54岁）积极跟上数码时代的脚步，经营鱼摊时不仅利用电子支付和邻里购物券付费方式，使营业额上涨三成，还向儿女学习数码技术，丰富自己的娱乐生活。

到今年，陈文福的鱼摊就开业25年了，相比于旧时用现金交易的繁忙场面，陈文福认为用电子支付更加方便。三年前经人介绍引入PayNow，动动手指的操作解决了许多顾客忘记带现金的燃眉之急，也节省了陈文福收款的时间。

当社区发展理事会邻里购物券首次推出时，陈文福有些担心不能应付，但勇敢尝试后，认为手机直接扫描的方式很方便，于是接下来都踊跃参与。“这种简单方便的购物券让我的生意更好，很多顾客有了购物券后也愿意买更多商品。”

除了支付方式的革新，陈文福还积极利用搜索引擎为自己的海鲜生意保驾护航。他用谷歌查找有关海鲜的知识，了解相似的鱼类各自的名称与区别，还专门学习它们的营养价值，以便为客户讲解。“我以前都是似懂非懂，不知道顾客问的东西，生意就没现在好。”

陈文福虽然在2000年代就拥有手机，但他一直都用它来打电话，不晓得其他功能。直到八年前，儿子与女儿告诉他上网的乐趣，他才开始半信半疑地尝试上网，希望与孩子们有共同话题。

一开始女儿手把手教陈文福如何看电视连续剧，后来在儿女的耐心指导下，陈文福现在还会用YouTube和脸书看贴文与有趣的视频。

虽然对手机上实用应用如召车软件还不太熟悉，但陈文福在儿女们的帮忙下慢慢学习。他说：“我和很多朋友学上网都是依靠孩子，不懂就多问孩子，儿女的爱心与耐心其实非常重要，他们是帮助年长者跟上数码时代的核心力量。”