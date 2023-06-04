香会外宾来访 新加坡政要很忙

在新加坡举行的第20届香格里拉对话，星期天（6月4日）落幕，超过40个国家的600多名代表，出席了这场为期三天的区域防务会议，其中包括48名部长级代表和30多名高级防务官员。

会议期间，我国政要也马不停蹄地会见各国外宾，行程满档。过去三天，到底谁见了谁，让我们通过照片一探究竟。

澳大利亚总理阿尔巴尼斯

这是阿尔巴尼斯就任澳洲总理后，首次访问新加坡。他星期五（6月2日）上午到总统府出席欢迎仪式和胡姬花命名仪式后，同哈莉玛总统会晤。

澳洲总理阿尔巴尼斯（左二）在总统府会晤哈莉玛总统（右二）。（卓祾祎摄）

阿尔巴尼斯也与代总理黄循财联合主持第八届新澳领袖级会议，并宣布两国将合作推出多项新合作计划，强化强化绿色经济和供应链韧性。这包括为“绿色联合创新计划”（Go-Green Co-Innovation Programme）注入1800万元设立基金，以资助两国中小企业在绿色产品与服务领域的创新发展。

阿尔巴尼斯也在香会的开幕晚宴上发表主旨演讲，呼吁中美两国开启对话，为两国分歧筑起防护栏。

李显龙总理的冠病检测再次呈阳，新澳领袖级会议由代总理黄循财（右二）和阿尔巴尼斯（左三）联合主持。（卓祾祎摄）

中国防长李尚福

中国国务委员兼国防部长李尚福来新出席香格里拉对话，同时对我国进行介绍访问。这是李尚福在今年3月接替魏凤和，担任国务委员兼防长后，首次访问新加坡。

中国国务委员兼防长李尚福（中）在黄永宏医生的陪同下，在新加坡国防部检阅仪仗队。（新加坡国防部提供）

访新期间，李尚福除了与我国防长黄永宏医生联合主持第二届新中防长对话，见证两国签署设立双边国防热线的谅解备忘录，他也会见了黄循财代总理。两人再次肯定新中两国长期密切、友好的双边防务关系。

黄循财代总理（右）在财政部会见李尚福。（新加坡国防部提供）

美国防长奥斯汀

这是奥斯汀出任美国防长以来，连续两年来新出席香会。香会因冠病疫情停办两年实体会议，去年复办。

中美两国防长互动是今年香会的主要看点。香会开始前几天，中国表明，因美国政府不取消2018年以来对李尚福实施的制裁，拒绝中美两防长在香会期间会晤，这令外界对两国关系走向深感忧虑。

在各方注目下，奥斯汀和李尚福在6月2日的香会晚宴上握手寒暄，但两人没有实质互动。奥斯汀6月3日在香会首场全体会议上，批评中国拒绝对话。

黄循财代总理（右）在财政部会见奥斯汀。（新加坡国防部提供）

奥斯汀也在会议期间，到财政部会见也是财政部长的代总理黄循财。两人重申新美之间长期良好的双边防务关系。

黄永宏（右）在香会场边会见奥斯汀。（唐家鸿摄）

乌克兰防长列兹尼科夫

黄永宏（右）会见乌国防长雷兹尼科夫。（唐家鸿摄）

俄乌战争持续之际，乌克兰防长雷兹尼科夫今年首次出席香会，这也受到外界关注。乌克兰课题是本次香会的另一重点，乌克兰总统泽连斯基曾在去年的香会上通过视频连线发表演说。

日本防长滨田靖

滨田靖去年8月出任国防部长，这是他第二次担任这项要职，上一次是2008至2009年间。这也是滨田靖第二次以防长身份出席香会。

这次来新，滨田靖会见了黄永宏，两人重申新日之间密切、友好的关系，并讨论双边合作，同时就区域安全问题交换意见。滨田靖和黄永宏也共同见证两国签署《军备与技术转让协定》，为两国之间日后可能进出口军备，提供所需的法律框架。

黄永宏会见日本防长滨田靖。（新加坡国防部提供）

马来西亚防长莫哈末哈山

这是莫哈末哈山与黄永宏一个月内第三次“相见欢”。莫哈末哈山5月初曾来新进行介绍访问，两人5月23日又在马国浮罗交怡国际海事与航空碰面。

莫哈末哈山与黄永宏重申，新马都致力于在防务上深化互信、扩大合作和加强伙伴关系。

黄永宏（右）热情问候莫哈末哈山。（唐家鸿摄）

东南亚

亚细安秘书长高金洪（左上角起，顺时针）、菲律宾防长加尔维斯、柬埔寨防长狄班以及文莱第二防长哈比尔。（新加坡国防部提供）

欧美等国

今年出席香会的西方国家，特别是欧洲国家比往年多，显见香会作为亚太区关键防务和安全课题的观点交流平台，日益受到全球多国重视。