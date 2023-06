新加坡再次当选国际航标协会理事会成员国,任期四年,直至2027年。

国际航标协会(The International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities,简称IALA)理事会有24个成员,星期六(6月3日)在巴西里约热内卢举行的第14届大会上,新加坡继2018年首次获选后,再度当选为24个理事国之一。

新加坡海事与港务管理局也在大会上,与IALA签署谅解备忘录,从2024年至2027年为期四年,支持协会成员国的培训和能力建设。