黄循财：在家打造母语环境《小小拇指》能发挥作用

英语对新加坡人而言固然重要，但家长也须培养孩子对母语的兴趣，让他们从小就接触双语。副总理兼财政部长黄循财认为，要在家里营造一个使用母语的环境，家长需要足够的资源。

他指出，学前儿童刊物《小小拇指》在这方面发挥作用，家长们可多使用其中的资源，让孩子们每天都能在家里，快乐地学习华文。

《小小拇指》庆10周年 巡回展举行8月25日

为庆祝创刊10周年，《小小拇指》从即日起至8月25日，陆续在宏茂桥公共图书馆、裕廊区域图书馆，以及榜鹅区域图书馆举行巡回展览。展览提供体验式活动，孩童也可通过动画视频和多媒体游戏，了解《小小拇指》各个人物的故事。

黄循财星期天（6月4日）在宏茂桥公共图书馆为巡回展主持开幕。他致辞时说，他在主要讲英语的家庭长大，对华语的掌握能力和英语相比存在差距。他已无法回到成长的年代，改变过去的学习经历，幸好还是有一定的基础，但这也意味着他现在须继续努力，提高讲华语的能力，并经常使用这门语言。

黄循财在蛋糕模型旁的生日卡上写下对《小小拇指》创刊10周年的寄语。（李慧玲摄）

黄循财说：“英语对我们来说还是重要的。作为一个多元文化及种族的社会， 我们用英语和不同族群沟通。我们也须用英语和世界接轨。 但同时，我们也希望我们的孩子能培养对母语的兴趣，这样才能认识自己的文化传统，并获得语言上的优势，把握亚洲各地带来的机遇。”

他鼓励年轻家长让孩子从小接触母语，而不是等到他们进入小学后才这么做。“我们须要为家长提供资源，让他们可以在家里营造一个讲华语的环境。这就是《小小拇指》发挥作用的地方。”

新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲致辞时说，这10年来，人们很多的生活习惯改变了，更多地使用手机和平板电脑，很多家长对视频的依赖也更大，因为它对孩子更有吸引力。

“一些人认为我们应该放弃印刷刊物，直接就上网，但是也有家长觉得那么小的孩子，最好还是不要太早让他们‘黏’着手机和平板。”

她接着说，对于学前的孩子，华文媒体集团希望两者兼顾，也愿意做更多的尝试，既在数码空间里占有一席之地，让孩子们在数码空间可以接触到有本地味道的《小小拇指》， 也继续培养孩子静静地坐下来，看一份华文刊物的习惯，“就像他们还是会继续地阅读英文书刊一样”。

谈及《小小拇指》未来的计划，早报校园主编杨漾说，他们会继续把推广华语的工作做好，让更多家长通过刊物的应用，与孩子有更多互动，并陪他们一起轻松快乐地学习华文。

在《小小拇指》巡回展主办期间，孩童能在指定的周末，参加华语讲故事活动和亲子工作坊。

姚愔嫕（41岁，起步公司创办人） 星期天带五岁的儿子参加手工工作坊，她认为这类以华语进行的活动，可为儿子提供更多接触华文华语的机会。

“我平时也会陪儿子阅读华文书、也和他用华语对话，我希望在家里营造讲华语的环境，让孩子自然而然地愿意接触华文华语。”

《小小拇指》由新报业媒体华文媒体集团出版，获得李光耀双语基金赞助，每两周出版一次，免费分发给超过3万名来自主要业者计划下五家学前教育业者的幼儿园一年级和二年级学生。

公众可上网https://event.sph.com.sg/TULJ-10了解巡回展详情。