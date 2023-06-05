【会员大会】福建会馆6月20日（星期二）下午3时，在会馆举行常年会员大会。若有任何提案，须于6月13日前寄到会馆秘书处或电邮：admin@shhk.com.sg。电话：62228212



【活动】锺氏公会6月29日（星期四）上午10时举办祭祀锺韩公活动。有意出席的宗亲可拨电62936452报名。



晚晴园6月17日（星期六）下午1时，在晚晴园—孙中山南洋纪念馆主办“端午粽香溢晚晴”公开讲座“光绪御书《波靖南溟》修复与保护”，一起了解新加坡的文物《波靖南溟》的发现过程，在弘扬传统文化的同时探讨修复之中鲜为人知的秘密。柯木林和张孝宅主讲。免费。欲知详情或报名请上网https://publictalk-silkscrollrestoration.peatix.com。



新加坡中华总商会6月13日（星期二）下午3时，在总商会举办“了解中国市场”商务讲座。北京大学光华管理学院副院长、市场及行为科学教授张影主讲。免费。报名链接：http://bit.ly/3C40FZy。电话：65053898



【课程】海南陈氏公会6月10日和17日，上午10时至12时，在会所开办汉语拼音分享课，掌握汉语拼音法则，应用中文发手机短信。陈洁如指导。会员学费五元，非会员10元。报名电话：63384968



吕氏公会青年团6月18日（星期天）上午10时，在会所开办6月学校假期中国水墨和水彩画体验课。招收五岁至14岁的孩童，限20人。报名请WhatsApp至90306057。