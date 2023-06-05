绿动新加坡7月举行 逾250项活动教育落实永续观念

走入废料转化能源厂，了解新加坡如何处理垃圾；参观城市农场，学习怎么利用高科技种菜；永续发展与环境部7月举办超过250项活动让公众参与，鼓励人们采取行动迈向更可持续的新加坡。

7月登场的绿动新加坡（Go Green SG）活动数量，将比去年的气候行动周（Climate Action Week）多一倍。其中包括导览活动，公众可报名参观一般不对外开放的专用设施，如新加坡食品局位于圣约翰岛的海水养殖中心。其他活动包括讲座及工作坊、旅游业者推出的可持续体验、绿色挑战等。

推动公众正视气候变化问题的气候行动周今年重塑为绿动新加坡，以鼓励民众、机构与社区共同建设一个更可持续发展的新加坡。共有超过100个来自政府机构、企业、非政府组织、兴趣小组和学校的合作伙伴响应号召，加入今年的活动。

新加坡旅游局也和永续部合作举办绿动新加坡，向海内外访客展示本地的可持续体验，巩固新加坡作为可持续旅游景点的地位。

“清洁与绿化新加坡”提前7月举办

配合绿动新加坡，环境局也提前在7月举办“清洁与绿化新加坡”体验（CGS Experiences），开放旗下16个设施让公众参观。这包括首次对外开放的空气质量监测站、Abraclean玻璃回收厂等。

其中一个开放给公众参观的设施是本地最大的废料转化能源厂TuasOne，这个设备每天可焚化3600吨的垃圾，生产约120兆瓦（MW）的电力，足以为24万个四房式单位供电。

通过导览活动，公众可看到厂内的操作人员如何将堆挤如山的可焚化垃圾送往焚化炉，并了解我国怎么把垃圾转化为电力。一些开放公众参观的区域包括垃圾车大厅和控制室等。

三菱重工亚太废料转化能源业务部主管多田充介绍，TuasOne是我国电力产量最高的废料转化能源厂，可处理本地35%的可焚化垃圾。每天有约500至600辆垃圾车会将各种可焚化垃圾送往这座废料转化能源厂。

他说，希望公众参观TuasOne后，可激励他们为打造可持续环境尽一分力。“访客可以更好地了解新加坡如何管理垃圾，希望从中也能鼓励他们做好垃圾分类工作，以更好地进行回收。”

根据环境局数据，我国去年制造约739万公吨固体垃圾，419万公吨获再循环利用，整体回收率为57%。

公众可报名参观茂丰农场 了解农场如何加强我国粮食安全

对种植蔬果有兴趣的公众也可在绿动新加坡下，报名参观位于兀兰环道工业厂房顶层的茂丰农场（ComCrop），了解农场如何加强我国的粮食安全。目前，农场每个月可生产约20公吨的生菜、羽衣甘蓝等叶菜。

茂丰农场总裁巴伯（Peter Barber）说，除了让访客认识到本地农场也能生产高质量和新鲜的蔬菜，也希望他们能通过导览，了解本地农场在粮食安全方面扮演的重要角色。

“例如在冠病疫情期间，一些从马来西亚进口的蔬菜因边境管控措施无法送抵我国，若没有本地农场，蔬菜供应可能会受到影响。”

公众可从星期一（6月5日）起，上网（www.gogreen.gov.sg）报名参加绿动新加坡的一系列活动。

