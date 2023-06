黄永宏：东北亚局势比南中国海纠纷更让人担忧

比起南中国海的主权争端,国防部长黄永宏医生认为,东北亚的局势更让他感到担忧,因为那个区域有几个具实力的国家,包括中国、日本、韩国和拥有核武的朝鲜,存在的“火焰会大得多”。

在黄永宏看来,南中国海纠纷已经持续了一段时间,但是越南、菲律宾、文莱、马来西亚和中国等声索国依然维系着与彼此的关系,能够让局势降温的渠道也仍然存在。

例如,亚细安与中国正在为制定《南中国海行为准则》磋商,中国也承诺会尝试寻找一个共同解决问题的途径。

日本改善与中国关系 就是能为亚细安做的最重要的事

黄永宏星期天(6月4日)在第20届香格里拉对话的最后一场全会上,被问到日本能为区域安全多做些什么时,提出他对东北亚局势的担忧,并在之后的总结访问中进一步说明个中原因。

美国、日本和澳大利亚防长2022年还在香会场边发表三边联合声明,表达对东中国海和南中国海局势的关注,但今年与会者谈及南中国海争端的频率已相对少了许多。

被问及日本能如何促进区域安全——从亚细安和新加坡的立场而言,黄永宏在全会上说:“在亚洲,日本能为亚细安稳定而做的最重要的一件事,就是改善与中国的关系。”

日本与本区域国家 还有一些“未解决的敌意”

他认为,日本与本区域国家还有一些“未解决的敌意”(unresolved animosities),它们潜伏在表层下。为了维持地缘政治稳定,日本和中国的关系越好,当这些未解决的敌意浮上台面时,转圜的余地就越多。

第二,如同日本过去数十年所做的,日本应该有更多作为,让其他国家对日本的军事化和发展感到安心;第三,继续在多边场合参与地区事务。

日本首相岸田文雄去年为香会发表主旨演讲时,宣示日本将通过“岸田和平愿景”提升日本在本区域的外交和安全角色。他上台的这一年多来积极推动扩军政策,并已敲定计划,要在五年内增加一倍的国防预算。到了2030年,日本的军事开支预计会相当于法国,约600亿美元。

黄永宏说,我国接受日本能在区域安全方面扮演更吃重的角色,但他同时提醒:“我们从未遇到日本在国防上花费那么多的情况。如果日本可以持续让邻近的亚细安国家和中国感到安心,在这个方面多加留心,这么做对他们来说是好的。”

另一方面,美国和加拿大军舰星期六穿越台湾海峡时遇上中国海军,美方事后批评中国军舰以“不安全”的方式绕过美国驱逐舰。

谈到新加坡是否关注这起事件时,黄永宏说,不只是我国,当有“巨大或快速移动的物体”靠近彼此时,所有国家都会关注。他套用了一句福建话说“撞到有声”,意思是有大的碰撞,发出巨响时,就意味着出了问题。

他认为,可以提醒中美的是,两国都在原则上支持《海上意外相遇规则》(Code for Unplanned Encounters at Sea,简称CUES)和《军机空中相遇行为准则》(Guidelines on Air Military Encounters,简称GAME)。

按照CUES,当军舰在海上意外相遇时,应该往反方向航行,一旦方向错了就会相撞。这两项准则是避免意外发生的防护栏。黄永宏在总结访问中也提到,中美之间可以解除纷争或降温的防护栏一个个停用了,这是许多国家所担心的。

本届香会已结束,共有54个国家的571名代表出席了本届香格里拉对话,当中包括48名部长级代表。