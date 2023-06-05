车主马国撞坏侧镜 却称本地出事索赔

参加豪华车队游马来西亚，玛莎拉蒂车主被指超车时撞损了左侧镜，却向保险公司称在黄金坊停车场擦撞到柱子，欲索赔3万3000元被揭发，警方介入调查。

一名51岁资产管理公司执行董事称他在3月27日，于黄金坊多层停车场驾驶玛莎拉蒂时，因估计错角度，导致车的左侧镜撞到柱子，向保险公司EQ Insurance索赔3万3000元。

保险公司接获通知后展开调查，该名车主随之才坦承意外是在马国发生，并非在黄金坊。

据《海峡时报》掌握的宣誓声明，车主出事时，正在参与玛莎拉蒂本地经销商Tridente Automobili举办的豪华车队活动。

他于3月25日在马来西亚的单向车道行驶时，欲越过前方的倾斗罗厘，却发现有另一辆玛莎拉蒂也在超车。

“我的车左侧撞上倾斗罗厘的车尾。”

等他停车检查时，发现车的左侧镜受损和松脱，吊挂在车上。据他回忆，车身没有其他明显的损害。

车祸后，他直接把车开到Tridente检查，最终在下午4时返回新加坡，事后在27日针对挡风镜损坏与左侧镜索赔，保金数额约4万元。

如今，车主已经撤销两起索赔，保险公司也报案处理，警方证实接获通报，并展开调查。

完整报道，请翻阅2023年6月5日的《新明日报》。