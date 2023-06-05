阿叔醉躺草坪 咬伤警员手臂判监五个月

58岁男子醉酒后躺在草坪上，救护人员上前为他检查时，他拒绝配合、态度凶悍，救护人员只好报警求助，岂料他却咬伤到场警员的手臂，男子因此被判坐牢五个月。

被告李国雄（58岁）面对一项蓄意伤害公务员和一项触犯酒精管控法令的控状，他星期一（6月5日）在庭上承认第一项，第二项交由法官下判时一并考虑。

根据案情，被告在2022年2月7日下午与同事喝酒后，在晚上约7时许醉倒在星悦汇（The Star Vista）的草坪上。一名公众见状后，便拨电向新加坡民防部队求助。

三名救护人员在晚上约7时35分抵达，他们想为被告检查，但被告拒绝配合，态度凶悍，救护人员只好向警方求助。

怕被告跌伤 警员扶被告上警车却被咬

警员介入后，救护人员才得以为被告检查，发现他身体一切正常，身上也没有受伤。警员发现被告已喝得烂醉，无法自理。为了避免被告跌倒，一名警员于是把被告扶上警车。

就在这时，戴口罩的被告突然咬住警员的左手臂，直到另一名警员上前制止才肯松口。

被咬警员的手臂事后留下淤伤和咬痕。

控方指出，与赤手伤人的行为相比，被告咬伤警员的行为潜在危害更大。咬人的行为不仅会造成表面伤害，还可能有传播细菌或传染病的风险。

因此，控方要求法官判被告坐牢五至六个月。

被告律师求情时说，被告配合调查并选择认罪，且没有案底，请求法官判被告罚款。

法官下判时指出，喝醉酒是加重刑罚的因素，最后判被告坐牢五个月。（人名译音）