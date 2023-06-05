电梯内非礼七岁女童 送货员判监14个月

七岁女童没等母亲就跑入电梯，被电梯内的送货员趁机对她伸出狼爪，女童吓得不敢吭声，直至与母亲抵达楼层踏出电梯后才哭诉被非礼。控方揭露，女童被侵犯后心理留下阴影，如今见到陌生男性会感到害怕，甚至告诉母亲她长大后不想结婚，因为“所有男人都危险”。

这起非礼案发生于2022年11月8日下午1时许，在本地某座组屋的电梯内。犯案男子巫志平（38岁）是一名送货员，他星期一（6月5日）在国家法院承认非礼罪名后，被判坐牢14个月。

根据案情，事发当天，受害女童与母亲回到组屋住家楼下，当时七岁的女童没等母亲就先跑进电梯，而被告也推着一车的货物进入电梯。

女童好心问被告想要乘搭电梯到哪一楼层，被告没有回应，而是站到女童身后，伸手非礼她的臀部，吓得女童不敢出声。女童的母亲随后进入电梯，在抵达住家楼层和踏出电梯后，女童开始大哭并告诉母亲自己被侵犯。母亲接着报警，被告当天被捕。

女童案发后不敢独自搭电梯 看到男性感焦虑

控方在判刑陈词中指出，被告对年幼的女童犯案，对女童造成心理伤害，是本案加重刑罚的因素之一。女童在受害人陈述书中说，她在案发后不敢独自搭电梯，每当在公共场所看到男性会感到焦虑，也害怕看到送货员；她告诉母亲，男人都是危险的，因此长大后不想结婚。

尽管被告选择认罪，但控方指出，法庭不应过于着重这一求情因素，因为被告犯案的过程都被电梯电眼拍下，成为将被告入罪的有力证据。

另外，被告面对一项非礼14岁少女和一项偷窃控状，交由法官下判时考虑。被告也有偷拍女学生裙底照片的案底，曾为此坐牢16周。（人名译音）