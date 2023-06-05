本地赛马进入历史 回顾跑马场趣闻轶事

位于克兰芝的新加坡赛马场将在2027年4月关闭，土地重新发展作住宅及其他用途。

超过180年的本地赛马事业走入历史之际，让我们回顾那些年跑马场上的趣闻轶事。

从花拉公园到克兰芝 一共有过三个家

新加坡第一个马场在花拉公园，跑马埔路（Race Course Road，俗称旧跑马埔）因此而得名。（档案照片）

说起赛马在新加坡的历史，可以追溯到1842年10月4日，新加坡体育俱乐部（Singapore Sporting Club，新加坡赛马公会前身）成立。俱乐部花了四个月，在武吉知马路和实龙岗路交界处附近的沼泽地段兴建跑马场和看台，第一场在花拉公园马场举行的赛马于1843年2月23日登场。

第一次世界大战后，旧跑马埔一带发展蓬勃，马场便在1933年搬到武吉知马路，马场外停满许多名贵汽车。那时进马场的都是达官贵人，后来为了避免式微和增加收入，才开放售票让公众进去马场。（档案照片）

随着赛马在本地掀起热潮，新加坡赛马公会在1927年出售旧马场，向武吉知马橡胶园购买98公顷的地皮。这座新马场于1933年4月15日正式开幕。

克兰芝马场举行夜间赛，吸引大批马迷前去观赛。（档案照片）

武吉知马马场一直沿用至90年代。1993年，政府宣布马场所在地段日后用于发展住宅项目，马场不得不再次搬迁。位于克兰芝、占地120公顷（大约相等于160个足球场）的马场1996年动工，2000年3月正式开幕。

克兰芝马场

见证本地航空里程碑

1911年3月16日，比利时飞行员克里斯蒂安斯（Joseph Christiaens）驾驶飞机，从马场起飞。（取自新加坡民航局网站）

花拉公园的马场不只用于赛马，还为本地航空史掀开新篇章。1911年3月16日，比利时飞行员克里斯蒂安斯（Joseph Christiaens）驾驶飞机，从马场起飞，创下新加坡首趟飞行。

1919年12月4日，澳大利亚籍史密斯兄弟驾驶维克斯维米（Vickers Vimy）双翼机从英国飞往澳洲，途中在花拉公园马场经停，成为首架在新加坡降落的飞机。

二战时期充当医院

日据时期，赛马活动暂停。武吉知马马场的看台和周边建筑都改作医院用途，马厩和驯马师住所改为军用停车场。

新加坡赛马公会花了两年时间移除损坏的军车，以及修复建筑和跑马场，直到1947年才重开。

首个在全球直播的赛马

本地冠军骑师赛米（Saimee Jumaat）2000年在新航国际杯赛马中，主策马王奥苏（Ouzo），夺得桂冠。（档案照）

2000年3月4日，克兰芝马场正式开幕，并举行新航国际杯赛马。除了到场观赛的2万8000人，赛事也成为首个在新加坡和全球直播的赛马。

本地冠军骑师赛米（Saimee Jumaat）主策马王奥苏（Ouzo），击败场上另外13匹由海外骑师主策的良驹，夺得桂冠。

英女王两度到访

英女王伊丽莎白二世1972年到新加坡进行国事访问，到武吉知马马场观赛。（取自新加坡赛马公会网站）

1972年，英女王伊丽莎白二世到新加坡进行国事访问。新加坡赛马公会为了向她致意，特别为爱马成痴的英女王举办了一场“女王伊丽莎白二世杯赛”，吸引超过2万6000人前去观赛。

伊丽莎白二世于2006年再次到赛马公会参观。