中部建新脚踏车道 骑行更安全便利

红山、直落布兰雅、加冷和市区等中部地区将兴建新的脚踏车道，工程预计明年陆续完成。这些脚踏车道将衔接红山、文庆和中峇鲁等交通节点、学校和邻里中心等主要设施，为骑行者带来更大便利。

陆路交通管理局星期一（6月5日）发文告，宣布为建造新的脚踏车道招标。全岛脚踏车道网络（ICN）将扩大到市区和市区边缘，提升中部地区骑行的衔接与便利。

据文告所述，一些建设地点因为空间限制，可能需调整排水沟和巴士站。“陆交局将与其他机构密切合作，评估这些选项，在做出任何改变之前，会与利益相关者洽商。”

到了2030年，全国脚踏车道将延长至1300公里左右，届时每10个组屋的住户有八个只需几分钟就可到达并使用脚踏车道。

文告说，陆交局正加速建设全岛的脚踏车道，要让居民更快享受到好处。当局正采取分阶段的方法，一旦完成可行性研究，就会尽快兴建。

陆交局刚在今年1月宣布在东北和东部七个市镇，包括芽笼、后港、加基武吉、马林百列、波东巴西、盛港及实龙岗兴建新脚踏车道。

西部车道工程策划中

文告说，更多有关脚踏车道招标的详情，包括西部地区的车道工程还在策划中，细节稍后公布。

对于当局决定在市区一带兴建新脚踏车道，新加坡脚踏车联合会（Singapore Cycling Federation）表示欢迎，并希望未来有更多新车道。

脚踏车联合会副会长（安全与教育）林树发说，天气、车道安全和停放脚踏车会否安全是骑行的三大考量。“在市区一带兴建新脚踏车道可鼓励更多人骑行，但必须有一个更全面的框架才能推广骑行，包括提供替代方案，解决停放等问题，才能让骑行成为更安全自在的通勤方式。”

开发“骑多乐”（Ridenjoy）应用的彭浩田（52岁）2017年卖掉汽车，改用BMW——脚踏车（Bike）、地铁（MRT）和走路（Walk）上下班。他骑脚踏车往返荷兰住家和桥北路福南中心的办公室，全程约40分钟，若下雨就带折叠式脚踏车搭地铁。

他说：“市区地带兴建新车道是个好消息，这为骑士往来市区之间提供了便利，而且省时又安全。

“我刚申请到锦茂的预购组屋，很期待未来可用新车道探望住在直落布兰雅、女皇镇和红山的亲戚。目前从锦茂骑行到亲戚家须经过女皇道和联邦路的繁忙路段，有点危险。”

“骑多乐”应用有近2万3000个用户，可帮助骑士规划行程，遇到紧急情况也可通过此应用快速获得援助。