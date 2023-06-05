服役期间在警犬队照顾行动不便的老狗，感触良深，工业设计学生张梓恩（26岁）为老狗设计轮椅，让15岁“高龄”的萨摩耶狗得以再次迈开脚步。

张梓恩和狗的不解之缘，始于他在警犬队服役期间的经验。“当时我深入了解狗的习性，也照顾一些退役警犬，发现很多身型大的老狗都有腿部行动不便的问题，有些甚至不能自行站立。”

于是，就读新加坡国立大学工业设计系的张梓恩在开始做毕业专题作业时，不假思索选择以老狗为对象，希望通过自己的努力改善它们的生活。

其中一个测试用户，是一只15岁的萨摩耶犬（Samoyed）Rosie。它相当于人类的80多岁，腿部长期受疼痛折磨而不能行动自如，主人平时须用推车带它来往。

15岁高龄的Rosie用张梓恩设计的轮椅，终于能够再次独立行走。（受访者提供）

张梓恩说，产品的实用性固然重要，但他更关注用户在使用产品时的体验。面对不能说话给予反馈的狗，他一遍遍测试和改良轮椅，力求为它们打造一个舒适的行动体验。

与此同时，张梓恩也听取狗主的反馈，通过3D打印和大众化的设计降低制作轮椅的成本，让他们无须花费数百元甚至上千元购买量身订做的轮椅。

经过几次适应后，Rosie终于能用名为Paw Wheels的轮椅迈步，行动时也不会因疼痛而呻吟。张梓恩说：“狗的天性活泼好动，能让老狗重新独立行动，让我很有满足感。”

顺利完成毕业专题，张梓恩计划在毕业后进一步改善轮椅的稳固和便捷性，并在一年后推出市场，帮助更多狗儿和狗主。

张梓恩和其他国大工业设计应届毕业生的设计将在来临周末（6月9日至11日）展出，公众可免费到场参观。