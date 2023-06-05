5月预购组屋销售 勿洛和实龙岗最热门

5月预购组屋销售活动延长至星期四（6月8日），截至目前，勿洛和实龙岗的项目最受欢迎，五房式单位对首次购屋家庭的吸引力尤其大。

建屋发展局星期一（5日）在脸书贴文说，本轮预购组屋销售活动推出的项目中，勿洛和实龙岗项目的需求最为强劲。这两个项目坐落在受买家欢迎的成熟区，而且当局已隔了好多年未在这些市镇推出预购组屋。

截至星期一傍晚5时，勿洛项目Bedok South Blossoms四房式单位的首次购屋家庭申购率为2.4，五房式和三代同堂单位为2.9；实龙岗项目Serangoon North Vista的四房式单位申购率为7.4，五房式单位为11.2。

所有三房式单位的首次购屋家庭申购率都低于1.7，登加和加冷黄埔的项目更低于1。登加两个项目的四房式及五房式单位申购率分别为1和1.5。

三房式及更大型单位的的申请共有1万3994份，首次购屋家庭申购率中位数为1.7。

5月销售活动原本星期一截止，但由于组屋申购平台遭投诉登入等候时间长、频频出现技术问题等，建屋局将本轮预购和剩余组屋销售活动的截止日期延长三天至星期四。