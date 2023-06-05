居家护理费10月1日起可动用保健储蓄

从10月1日起，接受卫生部资助的居家医疗和居家护理服务的患者，可使用保健储蓄付费。

卫生部长王乙康星期一（6月5日）在社区护理工作计划研讨会致辞时说，许多行动不便，无法前往综合诊疗所或医院接受治疗的年长患者，因为选择居家护理而无法使用保健储蓄来支付医疗费。

为了提供一致且无缝衔接的医疗资助模式，由卫生部资助与支持的居家医疗和护理服务业者，从10月1日起，可帮患者申请保健储蓄支付，程序与诊所相同。

卫生部支持的居家医疗和护理服务业者有25家，目前为近1万名病患提供服务。

王乙康指出，新措施生效后，业者需要一些时间准备。待情况稳定后，当局将把计划扩展至其他没有获得卫生部支持的业者。

另外，使用居家慈怀疗护远程医疗服务的患者，从7月1日起，将获津贴治疗，并可使用保健储蓄支付医疗费。

慢性病患者做远程医疗未来也可用保健储蓄

他说，远程医疗对社区护理业者是非常实用的工具，卫生部将陆续为更多远程医疗服务提供支持。当局将在今年较迟时候，让使用远程医疗服务的慢性病患者也能获得津贴，并使用保健储蓄付费。

王乙康说，我国社区护理领域正在转型中，将从根本上改变年长者的社区护理方式。“更新后的体系将更加有效，侧重于预防疾病、维护健康，让年长者可以有目标地，在护理机构帮助下，在社区和家中养老。”

不过，做出这些改变要有更多资源的支持。除了优化医疗资助，还得确保社区护理领域有足够的人力、改变社区护理的结构，来为年长者提供更无缝衔接和完善的服务、扩大活跃乐龄站的工作范畴等。

社区护理人员流失率去年跌至12.5% 本地员工三年增12%

至于人力问题，王乙康说，当局将继续提升社区护理领域的薪金，并提供资助，以确保他们的薪水具竞争力，护联中心也正在进行工作再设计。

全球医疗领域的人才竞争加剧，有经验的医疗工作者容易被其他国家挖走，因此让他们成为永久居民，有助于他们在新加坡扎根。

他说，这些努力取得了一些成效，我国社区护理领域的流失率从2021年的14.3%下跌至2022年的12.5%。在招聘方面，社区护理领域的本地员工在过去三年来增加12%，从7100人增至7900多人。

王乙康星期一也颁奖给护联中心的社区护理伙伴奖得主。迈入第三届的社区护理伙伴奖颁给13家企业、政府相关机构和非营利机构，肯定护理领域以外的伙伴所给予的长期支持。

获颁护联中心社区护理伙伴奖的精品珠宝店MUS Zenith Affair创办人何瑞菱，从2020年开始为新加坡失智症机构筹得48万8000元。（特约摄影陈来福）

获奖的其中一家中小企业是何瑞菱（58岁）创办的精品店MUS Zenith Affair。患失智症的母亲在2019年去世后，何瑞菱便想要做些善事纪念母亲。

她在2020年开始通过各种方式为新加坡失智症机构筹得48万8000元，包括出售友人捐赠和店内的珠宝、出版书籍和举办慈善晚宴。

“在疫情期间发起筹款活动是具有挑战性，但庆幸身边的家人、朋友和顾客热情慷慨地支持这些计划。”