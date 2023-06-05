IATA：全球航空业疫后转亏为盈 今年净利料达132亿元

全球航空业前景向好，预计今年将转亏为盈，净利可达98亿美元（约132亿新元），比六个月前的预测多超过一倍。这将是航空业自冠病疫情暴发之后首次盈利。

预料今年全球的航空乘客将达43.5亿人次，接近2019年的45.4亿人次；全球航空业今年有望实现1.2％的净利润率，比去年12月预估的0.6％增加一倍。

国际航空运输协会（IATA）理事长沃尔什（Willie Walsh）星期一（6月5日）在土耳其伊斯坦布尔举行的第79届IATA常年大会和世界航空峰会上，发表了最新预估数据。

冠病疫情在全球暴发后，航空业面对历来最严重的亏损，2020年至2022年净亏1833亿美元，同期平均净利润率为负11.3％，去年的净亏损预估为36亿美元。在疫前的2015年至2019年，平均净利润率为4.2%

沃尔什说，航空公司今年的财务表现超出预期，主要是因为中国比预期更早解除冠病防控限制，以及货运收入保持高于疫前的水平等。

在成本方面，航空燃料价格去年大部分时间都处于历史高位，但到了今年上半年已有所缓和；预计将从去年的平均每桶约135美元，降低至98美元。

这主要是因为裂解价差（将原油提炼成航空燃料的溢价）近几个月收窄了，预料全年平均价差率会跌至更接近历史平均。

国际航线客运量恢复到2019年83.6％

随着所有主要市场取消冠病防控限制，全年客运量料将恢复到2019年的87.8％，收入达5460亿美元。

今年4月份的航空客运总量同比增长45.8％，恢复到疫前同期的约九成。其中，国内航线客运量已经全面复苏，比2019年还多出2.9％；国际航线客运量则恢复到83.6％。

预计今年航空业整体收入将增长9.7％，达到8030亿美元。尽管总支出上升8.1％至7810亿美元，这个行业仍能取得盈利。

航空公司利润仍很微薄 从每名乘客获利仅2.25美元

不过沃尔什指出，虽然如今边境恢复开放、疫情时期已经过去，但航空公司的利润还十分微薄。98亿美元的净利意味着航空公司平均从每名乘客获得的利润仅2.25美元。“这在纽约甚至买不到地铁车票，显然，这样的盈利水平是不可持续的。”

然而，相比航空公司从2020年每载送一名乘客损失76美元到2022年损失1.1美元，这样的复苏势头是强劲的。

航空业目前面对的挑战包括通货膨胀持续、成本压力严峻，以及一些地区劳动力短缺。

与此同时，原始设备的供应商处理供应链阻塞的速度过慢，既提高了成本，也限制了航空公司部署飞机的能力。“航空公司感到无比受挫，这必须找到解决办法。”

沃尔什在致辞时也就可持续发展、乘客权利和航空安全等课题发表了看法。

IATA代表大约300家航空公司，它们的定期国际航班客运量占全球的83％。估计今年的常年大会吸引超过1500名参与者，包括成员公司的业界领袖、高级政府官员、战略合作伙伴和设备供应商的代表。

下一届常年大会明年6月2日至4日在迪拜举行。