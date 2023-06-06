我国将展开大规模建设 强化数码互联互通

数码科技发展迅速，未来难以预知但必须做好准备，才能确保民众和业者都会从中受益。为此，我国将在硬件、软件和混合基础设施展开大规模建设，尤其着重提升网络联通和数据中心系统，并推广本地数码交易的运用。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期一（6月5日）在新加坡亚洲科技会展（ATxSG）前夕，宣布我国推出数码互联互通发展蓝图（Digital Connectivity Blueprint）。

“蓝图横跨多个工业领域，相信是世界上首个横跨硬件、软件和实体与数码（Physical-Digital）基础设施的发展蓝图。”

蓝图列出五大战略重点，包括在未来10年，将目前26条海底电缆增多一倍，加强我国与区域和国际的网络联通。计划料将吸引至少100亿元的国内外私企投资。

本地宽带网络设施也将提升，网速料在接下来五年从目前的1至2 Gbps提高至10 Gbps。此外，5G独立网络和6E无线网络设施也都将进一步完善。这不仅能让公众享有更顺畅的上网体验，也将促进业者使用人工智能和自动化系统等科技，达到目前网络无法支持的高速度低延迟运用。

此外，政府将巩固数据和云端中心等设施，确保业者以透明、安全和环保的方式运作，避免遭受恶意袭击，同时降低对环境的影响。

最后，公众将能在线上进行更多日常交易，包括身份认证、付款与发票手续等。这些交易都能通过新加坡数码公用堆栈（Singapore Digital Utility Stack）的Singpass、Corppass、PayNow等应用完成。

除了战略重点，通讯及新闻部和资讯通信媒体发展局也正探讨新兴领域的发展，包括自主（autonomous）科技、量子（quantum）计算机和近地轨道卫星等。当局将根据业界发展，适时推出相应措施。

当局早前成立数码基础设施咨询团（Advisory Panel on Digital Infrastructure），由科技领袖就数码发展提供业界见解和建议。咨询团由通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长普杰立医生和西部数据（Western Digital）全球运营执行副总监陈添耀共同领导。

普杰立接受媒体访问时说，当局紧密与业者合作，确保蓝图能提供设施，满足业界和消费者的未来需求。陈添耀则说，除了基础设施的建设，我国对专才和技能的培训也十分重视。”聪明的（业者）会善用设施，创造多元化的数码价值。“