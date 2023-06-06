克兰芝马场改建住宅 明年10月关闸熄灯

在本地已进行超过180年的赛马活动即将画上句点，政府宣布收回克兰芝马场所在土地作为住宅及休闲用途，包括兴建组屋。2024年10月5日的第100届新加坡金杯赛事，将是本地的最后一场赛马。

英兰妮：赛马观众逐年减少 国人对用地需求不断增加

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮星期一（6月5日）在国家媒体中心举行记者会宣布这项消息时指出，赛马活动在本地已经没有以前那么受欢迎，到马场观看赛马的人数逐年下降，因此有必要重新审视马场所占用土地的用途。

“人们对土地的需求不断增加，政府定期检讨土地使用计划，以优化有关资源，满足新加坡人的需要。正如大家所知，我们除了为这一代人规划，也为下一代人打算。”

英兰妮也说，考虑到国家需要土地作为其他用途，以及现场观看赛马的人数减少，关闭马会、收回有关地段是最好的决定。

她强调：“这是一个不容易做出，但有必要做的决定。”

根据新加坡赛马公会提供的数据，到场观看赛马的人数已经从2010年的每个赛马日平均1万1000人，下降至2019年冠病疫情暴发前的约6000人。2022年4月马场在冠病疫情结束后重新开放，单日到场者更是进一步减少到大约2600人。克兰芝马场观众席可容纳3万人。

克兰芝马场土地归还政府后，将释出面积约200个足球场大小的地段供重新发展，这包括马场占用的大约120公顷土地，以及周边一些零星的国有土地。

在说明政府为什么决定收回克兰芝马场时，英兰妮指出，政府早前已经征用了数个高尔夫球场，包括岌巴高尔夫球俱乐部和裕廊乡村俱乐部，而且像克兰芝马场这样能够释放出120公顷土地、足以用来规划住宅区的地段并不多。

赛马投注额占本地赌博总额8％ 2010年以来金额减半

目前，新加坡博彩公司的本地和海外赛马投注额占本地赌博总额的8％，接下来投注者仍可以通过博彩公司下注海外赛事。英兰妮在记者会上答复询问时也说，她不认为马场关闭将对政府财政造成太大影响。

2010年本地赌场开始运营时，马会的年投注额大约为21亿元，但时至今日大约只有11亿元。

新加坡赛马公会成立于1842年，已有181年历史，最初名为“新加坡体育俱乐部”，使用花拉公园的场地。1933年赛马场在武吉知马落成，使用到2000年，马场再搬到克兰芝，并在2011年进行大规模翻新工程。

700多马匹将出口 分阶段遣散350雇员

马会主席严昌明说，马会已经同雇员沟通，大家对关闭马场的决定固然感到难过，但也能理解国家需要土地。“我们将尽力确保正常运营，直到最后一场赛事，并同有关各方合作，确保赛马在本地圆满落幕，以及在2027年3月之前，准备好将土地归还给政府。”

马会也将从2024年10月起，逐步安排700多匹赛马出口，这项工作预计会在2026年3月完成。马会也会分阶段遣散大约350名雇员。