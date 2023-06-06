无牌为顾客美牙 女子被判罚款3000元

来自中国的本地永久居民张蕙宇（37岁）在兀兰组屋单位无牌提供牙齿美容服务，为顾客贴牙齿贴片，过后顾客的贴片持续出现状况，补救无效。

收下3144元为顾客贴牙齿贴片，结果贴后问题一个接一个，37岁女子在兀兰组屋单位无照提供牙齿美容服务，被罚3000元。

被告是来自中国的本地永久居民张蕙宇（37岁）。她一共面对两项抵触牙科注册法令的罪名，指她在兀兰75通道第689D座组屋的单位，在没有执照的情况下为顾客提供美牙服务。

被告在星期一（6月5日）承认其中一项罪名，余项交由法官下判时一并考量。

根据案情，被告在2018年9月13日注册一家名为HY Beauty Angel的独资企业，为顾客提供绣眉、美容，以及包括贴牙齿贴片的美牙服务。她同时也在社交媒体上开设账号做宣传。

一名40岁的女顾客在网上看到宣传，注意到好些顾客留下的好评，于是在2019年9月30日联系被告，并在被告的安排下在10月21日会面看样本。女顾客后来决定做贴片，在11月11日支付了200元定金给被告。

11月15日，被告用黏土为女顾客的牙齿造模，送到中国工厂制造贴片，并向后者收取2944元。被告隔年1月17日为女顾客检查牙齿的健康情况，以及是否适合贴牙齿贴片后，为女顾客清洗牙齿，然后贴上贴片。

在贴上贴片后的一年里，女顾客的贴片持续出现状况，如无法去除贴片污渍、贴片间没缝隙、贴片周围经常感到不适和出血、贴片过凸以致无法正常咀嚼，以及贴片在没有咬硬食的情况下脱落等。

女顾客多次上门让被告进行补救，但问题一直没有获得解决，她开始质疑被告的能力，决定不再上门。

称该服务在中国无需执照 误以为新加坡情况也一样

被告的代表律师求情时说，被告声称，她提供的服务在中国是无需执照的，她因此误以为新加坡也一样，被告现已知错，对行为感到后悔，请求法官予以轻判。

法官对控方的观点表示认同，指被告的行为给受害人造成极大伤害，因此判被告罚款3000元。（人名译音）