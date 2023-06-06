女骑师策马生涯刚起跑就无奈停蹄

对本地目前唯一的职业女骑师萧宝慧来说，政府将于2027年收回克兰芝赛马场土地，意味着她刚在2021年开始的策骑生涯可能就此画下句点。

根据新加坡赛马公会网站，若不算被停止和取消资格的骑师，本地目前有约31名骑师，当中九人是见习骑师。

作为本地少见的女骑师，萧宝慧（29岁）星期二（6月6日）接受《联合早报》访问时说，星期一（5日）下午先在社交媒体上看到消息，之后看到本地不同媒体的报道。“我当时很震惊，并且非常难过。这项运动在新加坡的历史超过180年，怎么可能在16个月内就草草结束？”

工院毕业不久 即投身赛马运动

萧宝慧2014年从义安理工学院毕业后，先工作一年半，然后加入新加坡赛马训练学院从学徒做起。原本对骑马毫无经验的她，学会如何照顾马匹，以及骑马技术。

可惜的是，她当时因受伤，无法完成半年的课程就要退出。后来，她获得另一个马房的马主和练马师赏识，受邀过档受训，并在2021年1月出道成为见习骑师。

她也说，一般本地人都不曾接触过马或骑过马，因此从学徒开始到成为见习骑师要约三年到四年，而成为骑师则需要多四年到五年。“近年来，不少年轻一代都加入这个行业，一些也希望可以成为骑师，但现在计划全泡汤了。”

对于未来，萧宝慧目前还没有做打算，但由于家人都在新加坡，因此出国策骑的可能性很低。她说：“目前也只能等待之后的宣布，再做打算吧。”

克兰芝马场宣布关闭 部分骑师对国外执照感兴趣

根据澳大利亚网络媒体“Racing.com”报道，澳大利亚维多利亚州骑师协会行政总裁海兰德（Matt Hyland）说，在有关新加坡克兰芝赛马场关闭的消息公布后，不到24小时内，协会就接到数名在新加坡的骑师询问如何取得执照等信息。

“虽然新加坡赛马要到2024年10月才结束，但一旦确定最后期限，很可能在接下来几个月看到离职潮。”