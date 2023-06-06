用约会对象账号租车 男子多次无照驾驶判监七周

使用他人的租车应用账户租车，22岁男子八次无照驾驶，遇到警方所设路障后被揭发，被判坐牢七周和禁止取得各级驾照18个月。

被告陈沙鲁丁（22岁）共面对四项控状，指他在2022年10月5日至11月1日期间，八次无照驾驶，并以他人的账号租车，欺骗租车公司。他星期二（6月6日）承认其中两项罪名，余项交由法官下判时一并考虑。

根据案情，被告在2022年通过约会应用认识一名23岁女子。交谈中，他向女子声称有驾照但不小心遗失了，实际上他正准备学车，并未考获驾照。

2022年9月底到10月初的某一天，被告和女子计划到兀兰海滨公园游玩，女子用GetGo租车应用为被告租车。被告在住家附近取车后，到女子的工作地点接她，再出发去公园。

两人准备回家时，女子发现手机没电了，于是使用被告的手机下载租车应用，并登入自己的账户，租车后让被告送她回家。

几天后，由于女子并未退出租车应用的账号，被告询问女子能否使用她的账号租车，女子同意，但被告须支付租车费用。

试图躲避警方临检被截停

2022年10月5日至11月1日期间，被告八次使用女子的账户租车，每次租借的时长介于两小时15分钟至八小时45分钟。

11月1日凌晨约1时零5分，警方在海军部西路设置路障，被告开车经过时试图躲避路障，最终被截停并揭发他无照驾驶。

被告认罪后在庭上求情时说，他已意识到自己犯下的错，希望法官可以给他多一次机会。

法官下判说，被告的行为不仅危害自己的生命，也危及他人，最终判被告坐牢七周，以及禁止他取得各级驾照18个月。（人名译音）