义工载人送货 为社区送暖

郑铃娜和一群来自义顺基层组织的义工组成车队，配合每月一次让清贫家庭以半价优惠购买日常用品的社区计划，开车送人送货到家。

全岛各地有好几个行之有年的社区计划，其中包括每月一次让低收入家庭，以半价优惠购买日常用品。但在义顺，一群义工将这项惠及低收入者的活动，提升至另一个境界——开车送人送货到家，让受惠者特别是年长者，无须提着大包小包搭巴士或走路回家。

每个月第三个星期六早上，位于纳福城的义顺中民众俱乐部会迎来人潮，许多人有备而来，推着小推车，准备以半价购买限额100元的日常用品，他们都是2017年推出，名为“100 = 50计划”的受惠者。

记者见到郑铃娜（54岁，执行人员）的早上，她已在现场一阵子，忙着引导排队人潮，让大家有序地进场购物。民众俱乐部二楼空间转变为临时市集，来自昇菘超市的工作人员和慈善组织暖心族（Heartwarmers）的义工，忙着排列各种货物如米、食用油、鸡蛋、厕纸、清洁剂等让参与者选购。

郑铃娜透露，她和一群来自义顺基层组织的义工，响应内政部兼国家发展部政务部长、义顺集选区议员费绍尔副教授的号召，组成车队每月在“100 = 50计划”活动日当天，载送有需要者回家。 每次车队有至少10辆车，载送次数不定。

“对我们而言只是举手之劳，我向来喜欢和年长者互动，大家都是住在义顺中附近的居民，每个月见一次面，几年下来，彼此成为朋友。”

细心安排个人行程 避免影响义务载送

郑铃娜对每月一次的义务载送极为重视，即时有出国行程也会尽量排开，珍惜与居民朋友相见的机会。

但人生无常，一些年长者上个月还在临时市集见到面打招呼，下个月不见人影，问起才知道已离开人世。因此郑铃娜决定珍惜当下，为更多年长者送暖，减轻他们购物后回家行程的不便。

一声“谢谢”，说“下个月我们再见！”，就是对郑铃娜和一群义工最大的认同，也是支持他们继续付出的动力。