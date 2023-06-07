黄循财：各国应在资料保护标准上寻求共识　

各国在资料保护标准上应该寻求共识，才能在促进跨境数据传输，同时为个人资料提供保障。

副总理兼财政部长黄循财星期二（6月6日）在新加坡亚洲科技会展（Asia Tech x SG）的ATxSummit活动上发表主旨演讲，探讨如何实现能为各国推动可持续增长和繁荣的数码经济。他说，数码经济须具备三个要素，即更高度互联互通、更可信和更包容。

尤其在数码经济领域加强信任方面，黄循财说，这是错综复杂的课题，必须通过不同方式应对。这包括继续努力打击诈骗和网络袭击，减缓个人、业界和基础设施层面的风险。

“这对让民众感到安全、能安全地进行交易，维持对数码世界的信心，至关重要。”

在促进可信的数据流通方面，黄循财说，各国就如何储存、处理和传输数据，采取不同的规则。这使得各国连接公用数码服务更困难，也会增加商业成本。

“我们在资料保护标准上，应该朝取得某种共同认识的方向努力，以让各国在促进跨境数据传输的同时，根据它们认为合适的方式保护个人资料。”

互信在人工智能领域同样不可或缺。黄循财说，监管单位、企业和社会都面临该让人工智能协助什么样的工作、人工智能应有多大的决策主控权，以及应制定什么样的道德保障措施等问题，也有不同的见解。各方必须展开重要讨论，制定建立更可信的人工智能系统所需的适当“防护栏”。

增进信任有助实现各国在数码经济领域里相互连接。黄循财说，要让数码转型科技的潜能得到全面发挥，各国就必须大量投资硬件的互联互通基础设施。

软件基础设施，也就是数码公用服务（digital utilities）的联通也必须加强。

“这些公用服务共同为现代数码经济提供推动力。但如果是要在自己国家以外发挥作用，我们需要这些数码公用服务在国与国之间相互连接和相互协作。”

缩小数码鸿沟 需业界与政府积极协调

数码经济也必须以包容的方式发展。黄循财谈到数码鸿沟的现象时说，帮助雇员提升和更新技能的工作“不能留给市场自行解决”，而是需要政府、业界和技能培训供应商各方共同协调和积极努力。

至于如何确保人人都能充分利用数码工具和服务，黄循财呼吁各国特别关照需要更多时间适应科技变革的群体。虽然要为这些群体另外制定一些看似麻烦的安排，但这些是数码转型更为包容的关键。

黄循财说，科技界常常想要动作快、破旧立新，但在国家层面，有时动作太快可能适得其反，招致对科技的抵触情绪。

“各国踏上数码道路的时候，同样重要的是要时不时放慢脚步，确保大家都跟上步伐，把事情做对，让民众能一同前进。”

永续发展与环境部长傅海燕星期二下午在活动的另一场全会上，与其他讲员围绕“加大可持续发展力度：数码科技的关键角色”的讲题进行讨论。在谈到如何提高气候适应能力、为未来建立韧性时，她说，各国需要更好的模型，预测气候对食物生产、物流运输、航空、航海等活动的影响。

傅海燕说，如果能更好地掌握气候因素，就有助于规划航线、减少碳足迹，也能优化资源、改善食物生产，减少浪费。