升级版国家量子安全网络 助企业抵御网安威胁

新加坡推出升级版的国家量子安全网络。这是东南亚首个量子安全网络基础设施，旨在帮助企业借力量子安全科技发展，进一步加强关键基础设施的防护，抵御日益复杂的网络安全威胁。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期二（6月6日）在新加坡亚洲科技会展（ATxSG）上做出上述宣布时说，新加坡多年前已看到量子的潜能，在2007年成立了量子科技研究中心（Centre for Quantum Technologies）。2022年，国家量子安全网络（NQSN）也正式成立，为政府机构、关键基础设施，以及具有敏感信息的医疗及金融业提供量子安全通讯科技，加强相关单位的网络安全。

升级版的国家量子安全网络（National Quantum-Safe Network Plus，简称NQSN+）也是政府星期一（6月5日）宣布推出的数码互联互通发展蓝图（Digital Connectivity Blueprint）的一部分。该蓝图横跨多个工业领域，相信是世界上首个横跨硬件、软件和实体与数码（Physical-Digital）基础设施的发展蓝图。NQSN+将带领新加坡朝着未来10年成为量子安全网络国家的愿景迈进。

人类正面临一场不一样的连通性革命，数码化不仅压缩了时间，生成式人工智能技术等数码创新的加速，带来激动人心的前景之际，也带来焦虑和不确定性。

王瑞杰：应运用AI助人类提升潜能

王瑞杰在开幕晚宴上致辞时指出：“政府和业界须一起合作来改造劳动队伍，让人工智能（artificial intelligence，简称AI）也可以是扩增智能（augmented intelligence）。我们应该利用人工智能来充分发挥和提升人类的潜能，而不是取代人类。”

王瑞杰也提到，新加坡的人口正迅速老龄化，让每个人都活得健康是国家的首要任务。新加坡正推出流动远程医疗应用，以提升国人获得医疗保健服务的机会，这对行动不便的乐龄者尤其有用。当局也鼓励民众通过全国健步大挑战（National Steps Challenge）和Healthy 365手机应用等，迈向更健康的生活。