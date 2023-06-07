升级版国家量子安全网络 助企业抵御网安威胁

马华卿

更新 /
更新 / 2023年6月7日 6:37 AM
发布 /
发布 / 2023年6月7日 12:05 AM
副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰在新加坡亚洲科技会展开幕晚宴上，宣布新加坡推出升级版国家量子安全网络（NQSN+）。（海峡时报）
副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰在新加坡亚洲科技会展开幕晚宴上，宣布新加坡推出升级版国家量子安全网络（NQSN+）。（海峡时报）

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新加坡推出升级版的国家量子安全网络。这是东南亚首个量子安全网络基础设施，旨在帮助企业借力量子安全科技发展，进一步加强关键基础设施的防护，抵御日益复杂的网络安全威胁。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期二（6月6日）在新加坡亚洲科技会展（ATxSG）上做出上述宣布时说，新加坡多年前已看到量子的潜能，在2007年成立了量子科技研究中心（Centre for Quantum Technologies）。2022年，国家量子安全网络（NQSN）也正式成立，为政府机构、关键基础设施，以及具有敏感信息的医疗及金融业提供量子安全通讯科技，加强相关单位的网络安全。

升级版的国家量子安全网络（National Quantum-Safe Network Plus，简称NQSN+）也是政府星期一（6月5日）宣布推出的数码互联互通发展蓝图（Digital Connectivity Blueprint）的一部分。该蓝图横跨多个工业领域，相信是世界上首个横跨硬件、软件和实体与数码（Physical-Digital）基础设施的发展蓝图。NQSN+将带领新加坡朝着未来10年成为量子安全网络国家的愿景迈进。

人类正面临一场不一样的连通性革命，数码化不仅压缩了时间，生成式人工智能技术等数码创新的加速，带来激动人心的前景之际，也带来焦虑和不确定性。

王瑞杰：应运用AI助人类提升潜能

王瑞杰在开幕晚宴上致辞时指出：“政府和业界须一起合作来改造劳动队伍，让人工智能（artificial intelligence，简称AI）也可以是扩增智能（augmented intelligence）。我们应该利用人工智能来充分发挥和提升人类的潜能，而不是取代人类。”

王瑞杰也提到，新加坡的人口正迅速老龄化，让每个人都活得健康是国家的首要任务。新加坡正推出流动远程医疗应用，以提升国人获得医疗保健服务的机会，这对行动不便的乐龄者尤其有用。当局也鼓励民众通过全国健步大挑战（National Steps Challenge）和Healthy 365手机应用等，迈向更健康的生活。

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