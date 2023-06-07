三年克服万难 女斗士获激励人心病患奖

永不言弃！女郎过去三年内接连经历种种不幸：妈妈突病逝、丈夫中风半边身体瘫痪、爸爸确诊晚期鼻癌，而自己也被诊断患上宫颈癌失去生育能力，尽管人生跌至谷底，但凭着要活下去的信念，她勇敢面对挑战，积极打败病魔。

冠病疫情前长达十年的时间里，邝秀仪（39岁，行政员）都是父母的主要看护者。她的父亲十年前确诊脑瘤，母亲也随后确诊乳癌。所幸二人都成功通过手术击败病魔。

邝秀仪接受《新明日报》访问时忆述：“爸妈的免疫力都有所下降，常要进出医院。我担心弟弟应付不来，就承担起照顾父母的责任。”

冠病疫情来袭后的两年，却让她的人生天翻地覆。2020年1月，邝秀仪的母亲因持续上吐下泻送院，在还未确切诊断病因的情况下，住院一周后突逝。她含泪说：“我至今无法接受妈妈突然离我们而去。”

2020年底，邝秀仪的丈夫林家生（39岁）上厕所时却突然中风，送院后虽治疗及时，但左半边身体失去行动力，包裹递送员的工作也暂停一年，从零开始学习走路。2021年7月，邝秀仪的父亲因鼻塞和流鼻水等症状求医，结果被确诊晚期鼻癌。

面对一波又一波的打击，她还来不及对至亲的不幸做出反应，两个月后，在一次常规妇科检查中，邝秀仪查出患有第1B期宫颈癌。“在那之前，我经历过三次流产。第三次是宫外孕，我大出血一度住进重症监护病房。”

因此，当医生给她“局部切除肿瘤”和“切除生殖系统”两个选择时，她选了癌症复发风险更低的后者。手术后，她瞬间陷入更年期，出汗、失眠、浑身起红疹，随后而来的27次放疗又让她每天腹泻多达十次。

邝秀仪坦言，这是她人生的至暗时刻。“即使认为命运如此不公，我还是拼命想活下去。”她积极配合治疗，忍受术后的后遗症，还在恢复时期提着造口袋去看望抗癌的父亲。

如今，爸爸抗癌成功，丈夫也在物理治疗的帮助下恢复行动能力、重新考取驾驶证，她也战胜病魔近两年。

“我学会注重自己得到的，而不是失去的。”上个月，她在新加坡保健服务集团主办的年度激励人心病患与看护奖中，成了激励人心病患奖得主之一。

完整报道，请翻阅2023年6月7日的《新明日报》。