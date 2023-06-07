跨国合作和信息交流 有助加强AI治理框架　

随着人工智能不断进步和普及，各国重申在人工智能治理政策和框架方面互通与合作的重要性，以促进全球各领域负责任地开发和部署人工智能技术。

来自世界各地的部长和高级政府官员星期三（6月7日）在本地举行的新加坡亚洲科技会展（Asia Tech x SG）的ATxSummit上，就人工智能（AI）治理和诈骗问题举行闭门政府间圆桌会议。会议由通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明主持。

杨莉明在主席总结摘要中指出，在AI治理方面，与会者讨论了有关人工智能的发展，包括ChatGPT等生成式AI模型的兴起，以及它们如何在数码时代推动经济增长和增强人类潜能。各国也同意应该对人工智能进行适当治理，用以造福人类。

与会者：应在早期教育加入人工智能伦理课程

除了提出加强人工智能治理，与会者也提出各国应在早期教育中加入人工智能伦理的课程，以及注重再培训和技能提升的投资。与会者一致认为加强跨国合作和信息交流，有助于在开发可持续的人工智能治理框架、技术标准，以及科学依据的工具时，找出共同点和一致的做法。

针对人工智能诈骗，参与者也讲述了本国面临的挑战，以及为解决问题所采取的具体措施。随着诈骗者更精明并利用更多技术，诈骗成为须要应对的全球问题和威胁。与会者认同国际间的合作对解决跨境诈骗至关重要，各国将致力于探讨应对方式。

参与会议者包括来自新加坡、奥地利、文莱、柬埔寨、德国、日本、老挝、立陶宛、马来西亚、荷兰、菲律宾、泰国，以及越南的代表。

杨莉明在摘要中也说：“在政府间圆桌会议上，我们讨论人工智能治理和诈骗，这是全球数码和技术发展的一部分，可能影响社会信任以及国家在数码时代把握机遇的能力。我们也就政府和政策制定者应如何塑造集体对策进行了良好的交流。”