获李光耀模范生奖 19岁青年已打过10份零工

父亲因健康问题不能工作、母亲薪水微薄，毕业于新加坡工艺教育学院的冯嘉诚自中学起就开始打零工补贴家用。自力更生且热爱创新的他，获得了李光耀模范生奖。

冯嘉诚年仅19岁，但已打过10份零工。他向记者讲述了中三假期做临时工的经历——他在书店从早上9时工作至下午3时，休息一小时后，再去麦当劳快餐店从下午4时工作至晚上9时。

虽然哥哥（24岁）已经工作，可以帮助母亲分担经济压力，但冯嘉诚早已习惯了独立自主。他目前在义安理工学院攻读共同商业课程（Common Business Programme），周末会在邻里诊所兼职当助理。“虽然薪水不高，但够我日常开销，蛮不错的。”

从中学的快捷班进入工教院最初对冯嘉诚打击不小，因为他曾一直将上大学视为“正道”。不过，在工教院的经历改变了他的想法。

加入青理会 筹资金开展“绿化新加坡”项目

修读人力资源与行政专业后，冯嘉诚对可持续发展产生了浓厚的兴趣。经导师推荐，他加入了全国青年理事会，并向“年轻变革者基金”（Young ChangeMakers Grant）提交申请，以筹集资金开展“绿化新加坡”的项目。

冯嘉诚从2019年开始从自备购物袋计划获得灵感，发起了“自备水杯”活动，鼓励公众减少使用塑料制品。他因此获得了工教院杰出绿色创新奖。

冯嘉诚说：“工教院为我的未来打下坚实的基础，我也将怀揣对可持续发展行业的热情，在提升自我的同时，为社会做贡献。”