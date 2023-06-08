旅游业者：有国人以“144小时免签”赴中国

疫情后中国恢复实行144小时过境免签政策可入境逗留最长六天，有国人为省下办签证时间选择了此方式，本地旅游业者指出疫情后确实有客户这么做，而包含的中国城市包括15个。

中国今年初恢复实行144小时过境免签政策，来自53个国家的护照持有者，若持有144小时之内确定的日期与班机座位前往第三国家（或地区）的联程客票，可以从15个有国际口岸的中国城市免签入境停留最多144小时，即最多六天。53个国家当中包括亚洲的：韩国、日本、新加坡、文莱、阿联酋、卡塔尔。至于上述提及的15个中国城市包括广东、上海、成都、浙江等。

由于中国自疫情后重开边境以来还未恢复新加坡人入境中国的15天免签政策，自5月8日起国人若要前往就得预约取号到中国签证中心申请签证，而自中国3月开放后赴华签证申请量上升，申请或需要等上一段时间。

一名不愿透露姓名的读者向《新明日报》透露，按照上述政策，买了三张单程机票从本地飞往北京，数日后再从北京飞往台湾，之后再返回新加坡。尽管需要买单程机票但省下办签证的时间让她觉得划得来。

“入境北京时我持有在三天后飞出境的机票，所以在落地后可以申请免签，省下了不少时间，还能在回国前多访一个地方。”

记者上相关网站查询，过境免签有其他选项，欧美假期中国游经理刘宏波受访时表示，疫情后确实有客户这么做，但目前数量不多，而大部分都是为了公干而做出这个选项。

“一般会这么做的是需要在中国机场转机，但由于班机连不上需要在中国待上至少一夜的顾客。与其在机场过夜，不如申请144小时或72小时过境免签。”

完整报道，请翻阅2023年6月8日的《新明日报》。