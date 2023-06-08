父救罕病女 捐1.6米小肠

本地十岁女童患罕见先天性肠衰竭，前后长达八年通过静脉注射输入营养液，父亲今年4月捐出自己1.6米的小肠，女童在进行高难度的小肠移植手术后，得以重获新生。

2013年，十岁的王荟瑄在鹰阁医院出生。第二天，她还没排便引起医生担忧，到了第三天，医生为她做了X光检查后发现肠道梗阻，决定开刀了解情况。

王荟瑄的父亲王祈喃（50岁）和母亲杨银湘（47岁）星期四（6月8日）早上接受《新明日报》访问。杨银湘透露，女儿从出生起就被指小肠无法吸收营养，不能正常进食，必须依赖全肠外营养（Total Parenteral Nutrition，简称TPN），将营养液注射入静脉。

“女儿刚出世那几年，这个罕见的病症无法诊断，我们四处求医，问了英、美、澳、日本等10多位国家的专家，也没有得到诊断或治疗方式。直到2017年，这个病症才有正式名称：假性肠梗阻（CIPO）。”

杨银湘坦言，由于病症罕见、在本地几乎没有先例，她和丈夫本就一头雾水，还要面对亲朋的疑问，十分沮丧。

随着王荟瑄成长，TPN逐渐难以满足她身体需要的营养，长期的静脉注射也让她的血管越发脆弱。

为了进出医院治疗，上小四的荟瑄也常要缺课，幸得同学帮她补课才免留级。

后来，夫妻得知高难度的小肠移植手术可能救女儿一命，王祈喃配对成功，为女儿捐出自己1.6米的小肠。

“一路看女儿饱受病痛折磨却很懂事，有时晚上都不用我们陪，我真的很心痛。只要可以，每个爸爸都会这样做。”

今年4月2日，父女俩同时接受总共长达10小时的小肠捐献和移植手术。术后，王祈喃泻了一个多月肚子，且不能食用油腻食物，但逐渐能恢复正常。王荟瑄则在恢复观察期，每周仍需要入院接受内窥镜检查。

据了解，王荟瑄是本地小肠移植手术的第二例。

完整报道，请翻阅2023年6月8日的《新明日报》。