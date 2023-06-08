爱方块字喜欢默写 印族学生热爱华文　

印族学生从小学习华文华语，喜欢背默写，尤其喜欢写华文字，喜爱的程度甚至超越英文。

今年10岁的蓝楷（Atharv Lamba）是南侨小学的小四生。他的父亲桑贾伊（Sanjay Lamba，49岁，银行副总裁）说，儿子是在上幼儿园时第一次接触到华文华语。

“老师说他学得很好，我和妻子商量后，决定让儿子继续在小学选修华文为第二语文。”

桑贾伊提到，不少朋友反映孩子在学习华文时碰到不少挑战。为了让孩子有良好的基础，他和妻子在儿子上小学后，帮他请了一位华文补习老师。华文补习老师也用了他的出生日期等资料，为他取了华文名。

蓝楷用华语接受《联合早报》访问时说：“我觉得华文很有趣。我喜欢背默写和做选择题。喜欢背默写是因为可以写很多华文字，我很喜欢写华文字。”

他也提到，背默写并不辛苦，一句一句地背，慢慢就会记住。“补习老师也告诉我，要是学一次不会，就学五次、六次、七次，总会学会的。”

和父母上巴刹 充当小翻译员

蓝楷说，由于家里只有他会华文华语，他和父母上巴刹时，他就是父母和摊贩的翻译员。“买东西时，阿公阿嫲问我们要什么，爸爸妈妈听不懂就看着我，我就要帮忙转达。阿公阿嫲不知道我会华语，（听到后）都会很惊讶。”

他告诉记者，最喜欢的科目是数学，第二是华文，英文排第三，科学排第四。“除了家里的书，我也会到公寓的阅读室看华文书。要是有什么不会，就会问补习老师或用电脑的翻译软件。”

桑贾伊说，儿子也会印地语，虽然不流利，但听得懂。“我不会感到失望，因为学会华文华语对儿子的未来是很好的。家中的亲朋戚友都用印地语沟通，儿子可以慢慢学。”